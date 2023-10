Governo do Amazonas receberá aeronaves de outros estados para combater queimadas

Amazonas – O Governo do Amazonas está intensificando seus esforços para combater os focos de queimadas na Região Metropolitana de Manaus. Dois helicópteros vindos do estado do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal chegarão para apoiar as ações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A previsão é que essas aeronaves estejam disponíveis a partir de amanhã (04/10).

O governador Wilson Lima anunciou na segunda-feira (02/10) que o Mato Grosso enviará um helicóptero equipado com um dispositivo chamado de “bambi-bucket”, um cesto capaz de despejar cerca de 300 litros de água em cada sobrevoo. Além disso, ele informou que está negociando apoio com outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, para ampliar as operações de combate às queimadas.

“Estamos conversando com São Paulo e Rio de Janeiro para que possam ceder aeronaves. Além disso, estamos recebendo apoio do Governo Federal e das Forças Armadas para nos ajudar com apoio logístico na entrega de alimentos”, afirmou o governador.

O comandante do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, também revelou que o estado receberá uma aeronave de Brasília, capaz de transportar mais de 3 mil litros de água.

“Vamos receber uma aeronave que tem capacidade para transportar mais de três mil litros de água, uma verdadeira viatura de bombeiro aéreo que vai chegar em apoio à nossa operação e, de imediato, vamos começar a utilizá-la no combate aos incêndios florestais aqui na Região Metropolitana”, explicou o comandante.

Essas duas aeronaves se juntarão aos recursos já disponíveis, incluindo as aeronaves da Marinha do Brasil. Desde março, o CBMAM tem trabalhado incansavelmente no combate às queimadas por meio de operações como a Tamoiotatá 3, Aceiro e Céu Limpo, principalmente na Região Metropolitana e sul do Amazonas, que são áreas com maior concentração de focos de incêndio.

Com mais de 400 agentes estaduais envolvidos, incluindo bombeiros, policiais civis e militares, fiscais do Ibama e do Ipaam, além de brigadistas e homens da Força Nacional, essas operações visam combater o desmatamento e as queimadas ilegais no estado.