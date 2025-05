Governo do Amazonas reforça ajuda humanitária a municípios em situação de emergência

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas divulgou nesta sexta-feira (9) um novo boletim com dados atualizados sobre a cheia dos rios no estado, que já afeta diretamente cerca de 144 mil pessoas e 36 mil famílias em diversas regiões. A informação foi divulgada pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais.

Segundo o levantamento, todas as nove calhas de rios do Amazonas estão em processo de cheia, com picos previstos entre março e julho. Dos 62 municípios amazonenses, 17 estão em Situação de Emergência, 27 em Alerta, 17 em Atenção e apenas um em normalidade. Municípios como Santo Antônio do Içá, Amaturá e Juruá tiveram agravamento da situação, migrando de Alerta para Emergência.

A Operação Cheia 2025, iniciada em abril pelo governador Wilson Lima, já promoveu o envio de 200 toneladas de cestas básicas, 600 caixas d’água, 46.500 copos de água potável da Cosama e seis kits purificadores do programa Água Boa para comunidades de difícil acesso nos municípios de Manicoré, Apuí, Humaitá e Boca do Acre.

Na área da saúde, a SES-AM distribuiu 72 kits de medicamentos a sete municípios e instalou uma nova usina de oxigênio em Manicoré, triplicando a capacidade de produção do hospital municipal. Apuí também recebeu cilindros de oxigênio, insumos e medicamentos.

A Defesa Civil segue monitorando os níveis dos rios por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, que mantém vigilância contínua ao longo do ano, a fim de mitigar os impactos da cheia e orientar ações emergenciais.