Governo do Amazonas reforça fiscalização contra focos de incêndio durante o feriado na região metropolitana de Manaus

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas segue reforçando a fiscalização e o combate aos focos de incêndio na região metropolitana de Manaus durante o feriado desta semana. Nesta quinta-feira (12/10), órgãos ambientais e forças de segurança realizaram fiscalização ao longo de parte do início da BR 319 e da AM 254, que liga ao município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus).

Ao todo, 120 servidores, entre policiais militares, civis e técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaa), além de 16 viaturas e duas aeronaves, integram a equipe que atua na região. Desse quantitativo, 64 agentes foram enviados ontem (11/12) pelo Governador Wilson Lima para o reforço no combate às queimadas .

“Hoje o nosso trabalho a princípio foi em parceria com o Ipaam, fiscalizando os focos de incêndio que estão acontecendo, e em decorrência disso, a fumaça que está atingindo a capital amazonense e todo o entorno da região metropolitana. O Batalhão Ambiental vai continuar apoiando os demais órgãos do estado que estão também empenhados para combater as queimadas aqui na nossa região”, disse a tenente do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, Rosélia Alfaia.

O Governo do Amazonas vem trabalhando de forma permanente no monitoramento e combate aos incêndios. De 12 de julho até 10 de outubro, um total de 2.121 incêndios já foram combatidos pelos quase 600 agentes atuando no estado, incluindo bombeiros, brigadistas e agentes da Força Nacional. Ação que se soma a outras, como envio de ajuda humanitária, também em andamento no Amazonas.

Denúncias

A tenente pontuou a importância da conscientização da população no combate aos focos de incêndio. “Quem souber que alguém está ateando fogo pode fazer a denúncia através da nossa linha direta, (92) 98842-1547, que de pronto o Batalhão Ambiental atenderá essa denúncia”, acrescentou a tenente.

Ajuda federal

Nesta quarta-feira (11/10), o Governador Wilson Lima conversou com três ministros do Governo Federal para envio de reforço às ações de combate às queimadas. Ele pediu à ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança Climática) apoio com equipamentos e pessoal.

Ao ministro José Múcio Monteiro (Defesa), o governador solicitou o envio de aeronaves de grande porte para alcançar os focos mais distantes. Wilson também falou com o ministro Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) sobre a dificuldade que as embarcações enfrentam para navegar entre Itacoatiara e a capital.

*Com informações da assessoria