Governo do Amazonas repassa mais de R$ 600 mil para impulsionar o setor primário em Iranduba e Juruá

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), repassou, nesta terça-feira (04/07), mais de R$600 mil em recursos financeiros para impulsionar o setor primário nos municípios de Iranduba e Juruá (a 27 e 674 quilômetros de Manaus, respectivamente).

O titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, ressalta o compromisso que o Governador Wilson Lima tem com os municípios de Iranduba e Juruá, por meio de repasses de recursos, visando desenvolver o setor primário de forma sustentável.

“A colônia de pescadores de Iranduba vai receber um caminhão-baú para o escoamento da produção, e as comunidades ribeirinhas de Juruá receberão placas solares para adquirir uma energia limpa, isso é uma ação de sustentabilidade. Graças a essas parcerias está sendo possível realizar essas transformações”, diz Petrucio.

Para a Colônia de Pescadores de Iranduba, foram repassados R$ 300 mil destinados à aquisição de um veículo para transporte de cargas, fortalecendo as atividades pesqueiras e o desenvolvimento econômico, estimulando o setor primário na região. O recurso é oriundo de emenda parlamentar do deputado estadual João Luiz.

“Mais um recurso para a evolução do setor pesqueiro do nosso interior. Agradeço ao Governo do Amazonas pelo dinamismo em liberar as emendas para beneficiar os pescadores que mais precisam”, comenta João Luiz.

De acordo com o presidente da Colônia de Pescadores de Iranduba, Eduardo Cavalcante, a entidade reúne cerca de 1,5 mil pescadores associados, que precisam desse auxílio para a logística do pescado.

“Agora os pescadores podem escoar seus peixes e carregar seus materiais. Há muito tempo que nós pedimos, e graças ao governador Wilson Lima, e o deputado João Luiz conseguimos”, comemora Eduardo.

Para a Prefeitura de Juruá, foram destinados mais de R$ 303,8 mil para aquisição de placas solares, buscando atender as comunidades de Botafogo e Antonina, beneficiando cerca de 70 famílias de produtores diretamente e indiretamente. O recurso é oriundo do deputado estadual Cabo Maciel.

A finalidade é diminuir os custos de energia elétrica, e proporcionar resultados positivos ambientais com o desenvolvimento sustentável em comunidades de baixa renda, além de incentivar a economia na produção agrícola diária.

“Agradeço ao Wilson Lima, que é um governador interiorano que visita os municípios e sabe das dificuldades e das peculiaridades. Essas placas vão beneficiar as comunidades com energia limpa e de qualidade, isso contribui muito com o meio ambiente. O dever aqui foi cumprido, para que essas pessoas sejam atendidas. Com isso o município de Juruá vai avançar”, finaliza Cabo Maciel.

Redação AM POST