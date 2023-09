Governo do Amazonas repassa mais R$ 20 milhões à Prefeitura de Manaus para o Passe Livre Estudantil

O Governo do Amazonas efetuou o pagamento de uma nova parcela de R$ 20 milhões à Prefeitura de Manaus, como parte do convênio que viabiliza o Passe Livre Estudantil. Os repasses têm sido realizados a cada dois meses, de forma consistente. Até o término deste ano, serão destinados R$ 240 milhões ao programa, beneficiando cerca de 170 mil alunos das escolas estaduais e municipais.

O Passe Livre Estudantil assegura a gratuidade do transporte público, permitindo que os estudantes se desloquem diariamente para a escola, sem custos com passagem de ônibus. O convênio é administrado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, destaca que a parcela, paga na última quinta-feira (31/09), é a quarta transferência realizada este ano, totalizando um investimento de R$ 80 milhões em 2023. No ano passado, foram repassados R$ 118,2 milhões, com uma contrapartida municipal de R$ 36 milhões. Para este ano, está previsto o repasse governamental de R$ 120 milhões, com a mesma contribuição municipal. “Até o final deste ano, teremos destinados R$ 240 milhões ao programa”, explica.

O convênio vai além do Passe Livre, e abrange o Programa de Reestruturação e Qualificação do Transporte Público do Município de Manaus. O protocolo foi inicialmente assinado em dezembro de 2021 e renovado em janeiro de 2023, pelo governador Wilson Lima e pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

A secretária executiva da Sedurb, Daniella Jaime, salienta que a gratuidade não se limita ao Passe Livre, abrangendo outros benefícios previstos na Lei Orgânica do Município de Manaus. “O Passe Livre Estudantil desempenha um papel crucial no combate ao abandono escolar e no apoio aos estudantes de famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica”, conclui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST