Governo do Amazonas tenta reverter decisão da Latam de cancelar voos para Manaus

Nesta quarta-feira (23/03), em São Paulo, o Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), em parceria com a concessionária Vinci Airports, buscou diálogo com a companhia aérea Latam Airlines para a manutenção dos três voos diretos para Manaus, que tiveram suspensão de rota anunciada pela empresa de aviação.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, o encontro com a Latam Airlines buscou a possibilidade de reversão do anúncio de suspensão dos voos Fortaleza/Manaus, Belém/Manaus e Porto Velho/Manaus, que estão previstos para saírem de rota de abril a junho deste ano.

“Nós expusemos nossas intenções e tudo o que podemos fazer com relação a determinados benefícios. Ficou um compromisso da Latam para que analise de forma mais concreta essa possibilidade de reverter a retirada desses voos”, informou Sérgio Litaiff, apontando que outros fatores, além da Covid-19, impactaram na decisão da companhia.

“Sabemos que, além da pandemia, o conflito entre Rússia e Ucrânia tem afetado sobremaneira os valores que compõem a planilha de custos. O combustível, por exemplo, sofreu um aumento muito elevado, o que acabou impactando não só os voos do Amazonas, mas em outros diversos pontos do país. Iremos nos reunir com a Latam no início de abril já com a possibilidade de ver um novo cenário para o estado do Amazonas”, explicou o presidente.

Litaiff destacou ainda que a reunião envolverá tratativas sobre o atual preço de voos para o Festival de Parintins.

“É natural que as empresas aéreas, em época de grandes eventos, trabalhem com um possibilidade oferta e demanda, mas a Amazonastur vai buscar esse diálogo e um ponto de equilíbrio, uma forma de que esses preços sejam acessíveis e que todos os turistas e consumidores possam prestigiar, para que o Festival de Parintins continue sendo realizado”.

Voo internacional – A ida a São Paulo também teve o objetivo de retomar as tratativas para o retorno do voo direto Manaus/Lisboa com o novo diretor geral da TAP Air Portugal na América do Sul, Carlos Antunes.

Para o gerente de Marketing e Negócios Aéreos da Vinci Airports, Marcus Campos, o trabalho em conjunto com a Amazonastur será capaz de render resultados positivos para o estado.

“A parceria com o Governo do Amazonas através da Amazonastur é fundamental no trabalho de articulação junto às companhias aéreas para incremento de frequências e atração de novas rotas para a capital do Amazonas, sendo especialmente relevante nesse momento em que o setor enfrenta uma alta no preço dos combustíveis em razão das questões políticas na Europa. Acreditamos que os frutos serão colhidos ao longo do ano graças ao trabalho integrado que tem sido realizado em Manaus”, disse.

* Com informações da assessoria de imprensa