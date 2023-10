Governo do Amazonas ultrapassa 2,6 mil kits entregues do ‘Merenda em Casa’

Notícias do Amazonas – Em prosseguimento às ações de combate aos impactos da estiagem, na rotina escolar de alunos da rede estadual de ensino, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, intensificou a entrega do “Merenda em Casa” e ultrapassou 2,6 mil kits de alimentos levados aos estudantes. Na tarde desta quinta-feira (19/10), 87 cestas foram entregues, nas margens do Lago Puraquequara, zona rural de Manaus.

Os itens são direcionados aos alunos da Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Irmã Gabrielle, no Puraquequara, zona leste da capital. Atualmente, nove comunidades rurais próximas à unidade de ensino estão impactadas pela estiagem.

“É um trabalho em conjunto, uma ação hercúlea, para suprir as necessidades nutricionais e diminuir os impactos pedagógicos causados pela estiagem aos nossos alunos. Já iniciamos esse processo no interior e damos prosseguimento com as comunidades rurais no entorno de Manaus’, destacou a secretária executiva adjunta da Capital, da Secretaria de Educação, Rute Lima.

Com o objetivo de atender os estudantes em vulnerabilidade alimentar, o Merenda Em Casa é composto por 12 itens alimentares normalmente consumidos na escola. Entregues na residência dos discentes, os kits são compostos por: arroz, feijão, sardinha, macarrão, leite integral, farinha de tapioca, farinha de mandioca, açúcar, aveia, óleo, biscoito salgado e biscoito maisena.

*Mobilização*

Entre os estudantes beneficiados com as entregas de hoje no Lago Puraquequara, está a aluna Bruna Chaves, 18, que cursa a 2ª série do Ensino Médio, na Eeti Irmã Gabrielle.

“A gente não imaginava que ia secar assim. Está difícil, estamos com saudades dos amigos”, ressaltou a aluna.

Durante o recebimento dos kits, Bruna estava acompanhada da mãe dela, a pescadora Dejane Ferreira. Liderança comunitária na localidade, Dejane é moradora da comunidade Menino Jesus e tem ajudado na logística de entrega dos kits, estreitando a comunicação entre os moradores e equipes da Secretaria de Educação.

“A gente tem o nosso grupo da companhia de pesca, que criei para facilitar o contato com as famílias. A Merenda em Casa é uma ajuda muito grande para gente. Nós somos muito gratos”, compartilhou Dejane.

Números totais de entregas

Até o final desta quinta-feira, 7.076 alunos da rede estadual já estavam impactados pela estiagem. O cronograma de entregas dos kits alimentares do “Merenda Em Casa” começou no último dia 02 de outubro e, até o momento, já foram entregues 2.678 kits.

“Temos duas realidades diferentes de entrega. Para o interior, a montagem e distribuição dos kits está sendo realizada pelas Coordenadorias Regionais de Educação, em contato conosco. Na capital, a montagem é feita com itens do depósito da própria Secretaria, com o nosso pessoal”, enfatizou a secretária executiva adjunta de Gestão, da Secretária de Educação, Georgete Monteiro.

A Secretaria de Educação tem disponibilizado, por meio do Programa de Apoio a Gestão Escolar (Pague), recursos aos Conselhos Escolares para aquisição dos alimentos do programa.

*Com informações da assessoria