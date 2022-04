Governo do Amazonas visita Humaitá para implantar o Sine-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), realizou no último sábado (16/04), uma visita ao município de Humaitá (a 590 km de Manaus).

Continua depois da Publicidade

O objetivo da visita é começar o processo de implantação de uma unidade do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM) no município para oferecer serviços como orientação da Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego, Cadastro para Emprego, entre outros.

Na ocasião, o Secretário da Setemp, André Mota, visitou a Aldeia dos Tenharim, que tem uma grande quantidade de artesãos, onde futuramente, através do Departamento de Artesanato e Economia Solidária (Daes), estará realizando o cadastro da Carteira Nacional do Artesão.

De acordo com André Mota, a intenção é conhecer e saber as necessidades de todos os municípios do estado. “Realizar essa visita e poder ver de perto as necessidades, levando a geração de emprego e renda através da Setemp, é muito gratificante, a determinação do Governador Wilson Lima, é para que todos os municípios tenham acesso aos serviços ofertados pelo governo e não mediremos esforços para cumprir com essa missão.” Ressaltou.