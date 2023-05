Governo do Estado abre diálogo com Centro da Indústria do Ceará para viabilizar novos investimentos no Amazonas

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), recebeu, nesta quinta-feira (18/5), representantes do Centro das Indústrias do Ceará (CIC), para a abertura de negócios bilaterais entre o Amazonas e o Ceará.

Inicialmente o Governo vai firmar um termo de compromisso com o CIC para a troca de informações e assim viabilizar a realização da Feira de Produtos Cearenses, no Amazonas, e a instalação de empresas na Zona Franca de Manaus (ZFM). A Sedecti vai encaminhar a atração de novos investimentos no Estado além da geração de empregos com a parceria, seguindo o que determina as diretrizes do governador Wilson Lima.

“Já existe hoje uma relação entre Amazonas e Ceará, mas aqui queremos estreitar uma relação comercial com troca de dados e com um projeto para no futuro de atrair novas empresas do Ceará para o Amazonas e que empresas daqui comprem produtos de lá também, fazendo um jogo de ganha-ganha”, disse o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Gustavo Igrejas.

De acordo com o presidente do Centro das Indústrias do Ceará (CIC), Marcos Soares, o Ceará pode contribuir com a economia amazonense nas áreas de comércio, indústria de tintas, saneantes, metal mecânico, indústria de gêneros alimentícios e farmacêuticos.

“Estamos aqui com a intenção de trazer a indústria cearense para Manaus e também fortalecer o relacionamento com o Amazonas, trazendo os nossos produtos. Temos quarenta setores que podem ser importantes para fornecer não só para o Amazonas, mas para toda região Norte do Brasil”, destacou Soares.

A reunião também contou com a participação do secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jeibi Medeiros, e da secretária executiva de Relações Institucionais da Sedecti, Tayana Rubim, que vão dar seguimento às tratativas para a construção do acordo de cooperação entre o Governo do Estado e o CIC.