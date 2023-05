Governo do Estado avança com as obras de construção do primeiro Hospital Público Veterinário. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), segue avançando com as obras de construção do primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas, localizado na Avenida Mário Ypiranga, bairro Parque Dez de Novembro, em Manaus. Com um investimento de R$ 4,2 milhões, o hospital deverá ser entregue no primeiro semestre de 2023.

O espaço, que irá contar com um estacionamento pavimentado e Estação de Tratamento de Esgoto, recebe serviços de instalação de guarda-corpo e corrimão da rampa lateral. Painéis em ACM e instalação de esquadrias também estão sendo realizadas nesta etapa, para compor a cobertura e fachada da obra.

Na parte do térreo, o hospital irá contar com áreas clínicas com oito consultórios, farmácia, salas de vacinação, ultrassom, raio-X, centro cirúrgico, entre outras. Lá também estarão as áreas administrativas, sociais e de serviços.

O pavimento superior possuirá recepção, administração, auditório com sala de som para cerca de 120 pessoas, sala de reunião e contabilidade, entre outras. No espaço estão sendo realizados serviços de aplicação de massa corrida no forro em drywall, assentamento de rodapé no piso e instalações de vidros, janelas e portas.

Além de oferecer serviços especializados de urgência e emergência, de forma gratuita, o hospital será todo equipado para atendimentos e vai beneficiar os pets cujos donos não tem condições de arcar com as despesas de uma clínica particular.

Para o secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a construção do hospital contribuirá para que as famílias de baixa renda consigam atendimento adequado aos animais.

“A construção do Hospital Público Veterinário é um projeto pioneiro no Amazonas e que contribuirá com a saúde, como um todo, visto que une o cuidado humano, animal e do meio ambiente, de forma conjunta, atuando na prevenção e controle de doenças”, explicou o titular da pasta.

