Governo do Estado conduz audiência pública sobre a implantação de duas termelétricas no Distrito Industrial II

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), conduziu uma Audiência Pública realizada, na manhã de domingo (04/06), no Studio 5 Centro de Convenções, zona sul de Manaus. O evento faz parte do processo de licenciamento ambiental do empreendimento denominado Unidade Termelétrica (UTE) Manaus I e II, no Distrito Industrial II, do Grupo Global Participações em Energia S.A. (GPE).

O futuro empreendimento consiste em duas Usinas Termelétricas em Ciclo Combinado movidas a Gás Natural e deve afetar moradores dos bairros Colônia Antônio Aleixo e Mauazinho. Portanto, cumprindo o que rege a legislação ambiental, o empreendedor divulgou e proporcionou meios para que essas populações pudessem chegar ao local e participar das discussões sobre o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresentado na Audiência.

O diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, ressaltou que o Estado do Amazonas saltou no ranking da regulamentação de gás no Brasil do 18° ligar para o 2° lugar.

“Durante a gestão do Governo Wilson Lima, graças a sua audácia e visão de estadista, o Amazonas saltou do 18° para o 2° lugar em termos de regulamentação de gás. Isso significa que o nosso estado passa a entrar no cenário nacional como um espaço onde a alternativa de energia passou a ser o gás. A Lei de abertura de petróleo e gás quebrou o monopólio de gás no Amazonas e contribuiu para esse salto”, destacou o presidente do Ipaam.

Durante a programação, a comunidade presente questionou sobre os impactos positivos e negativos do empreendimento, sobre emprego e renda para os moradores dos bairros envolvidos e, também, apresentou sugestões, como por exemplo, ajuda para revitalização do lago Mauá.

O documento completo do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) pode ser encontrado no site do Ipaam pelo link http://www.ipaam.am.gov.br/global-rima-ute-manaus-i-e-ii/.

Estiveram presentes na Audiência Pública o procurador do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Rui Marcelo Alencar; o promotor do Ministério Público do Estado (MPE-AM), Carlos Freitas; o deputado estadual, Sinésio Campos; o representante da Suframa, José Carlos; e o secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Stroski.

