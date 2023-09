Em ação coordenada e preventiva, o Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil do Estado, e a empresa Amazonas Energia estão executando um planejamento estratégico, inserido na Operação Estiagem 2023, para que nenhum dos municípios do interior ainda não conectados ao Sistema Nacional de Energia Elétrica (SNEE) fique sem fornecimento de eletricidade durante a seca dos rios.

Nesta terça-feira (19/09), o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, recebeu em seu gabinete, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, o diretor de Relações Institucionais da companhia de energia, Radyr Gomes. Na ocasião, o representante garantiu que o trabalho em conjunto evitará problemas de escassez nas 52 cidades do Amazonas que dependem de usinas termelétricas.

Para o vice-governador, a garantia de fornecimento de energia mostra o comprometimento do Governo Wilson Lima com o bem-estar da população durante o período de seca, que será mais intenso e prolongado neste ano. Na semana passada, o governador lançou a Operação Estiagem 2023, com investimentos de R$ 100 milhões, para minimizar os impactos desse período.

“Ficamos felizes com essa boa notícia trazida hoje pela Amazonas Energia. Isso é resultado do diálogo, planejamento e cooperação entre os setores público e privado. São parcerias como esta que ajudam a potencializar a capacidade de resposta governamental diante dessa estiagem, que se mostra cada dia mais severa”, afirmou Tadeu de Souza.

De acordo com o Radyr Gomes, a Amazonas Energia se antecipou e providenciou estoques de combustíveis suficientes para a manutenção das termelétricas. Ainda segundo o diretor, foram instaladas balsas estacionárias em regiões com logística dificultada pela descida do nível dos rios, a exemplo de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga (a 852 e 1.108 quilômetros de Manaus, respectivamente).

“Hoje, queremos tranquilizar toda a população e o Governo do Estado de que a Amazonas Energia tomou as providências e o suprimento de energia estará regular por todo esse período de estiagem. Todas as providências foram tomadas pela distribuidora de energia, junto aos seus fornecedores, como os produtores independentes”, afirmou Radyr Gomes.

Além do abastecimento de termelétricas com óleo diesel, o representante da companhia de energia disse que os Pelotões Especiais de Fronteira do Exército Brasileiro estão abastecidos. “Palmeira do Javari, Estirão do Equador, Vila Bittencourt, Ipiranga, Cucuí, Iauaretê – toda essa região também está abastecida, com autonomia de até seis meses, para que não haja nenhum problema de desabastecimento de energia”, pontuou.

Assim como outras empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica nas cidades do interior, a Amazonas Energia faz parte de um grupo de trabalho gerenciado pela Defesa Civil do Estado, que supervisiona e coordena as medidas de prevenção. As discussões relacionadas à estiagem de 2023 foram intensificadas já no mês de julho.

