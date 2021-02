Governo do Estado inicia a entrega dos Cartões do Auxílio Estadual na região do Baixo Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Estado iniciou, nesta quarta-feira (10/02), a entrega dos Cartões do Auxílio Estadual nos municípios de Urucurituba, Boa Vista do Ramos, São Sebastião do Uatumã, Barreirinha, Parintins e Nhamundá, situados na Região do Baixo Amazonas. A ação faz parte do programa criado pelo governador Wilson Lima, com o objetivo de garantir a segurança alimentar de famílias em situação de extrema pobreza e fomentar o setor do comércio durante a pandemia.

Nos seis municípios, estão sendo distribuídos, ao todo, 11.588 cartões do auxílio emergencial do Governo do Amazonas. Em três meses, o programa vai injetar R$ 6.934.800,00 na economia da região. “O Auxílio Estadual chega tanto para garantir segurança alimentar para essas famílias que mais precisam, quanto para fortalecer a economia local”, afirma a secretária-executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Santos.

Marcilene de Oliveira Martins, diarista, 38, mora no Centro de Nhamundá, com nove pessoas. “Esse cartão irá ajudar bastante a minha família, pois não temos trabalho atualmente e estamos todos parados em casa. Ele veio em uma boa hora, para termos a nossa alimentação garantida durante esses três meses. Muito obrigada, governador, por ajudar a nossa família nessa hora em que mais precisamos”, disse Marcilene, que faz parte do Cadastro Único do Governo Federal e é beneficiária do programa Bolsa Família.

Outra beneficiária do programa Cartão Auxílio Estadual, que também atende aos critérios do programa, é a vendedora de churrasquinho Francenilda Balieiro, 44, moradora do bairro Gilberto Mestrinho, também do município de Nhamundá.

“Nesse momento o benefício vai nos ajudar na compra do açúcar, café e a comida do dia, pois a situação não está fácil para nós e nem para tantas outras famílias, chegou na hora exata. Agradeço a Deus e ao governador Wilson Lima por olhar pelo o município de Nhamundá neste momento, onde ninguém consegue sair se casa por conta da pandemia”, afirma Francenilda.

Cartão – O Governo do Amazonas iniciou a entrega do Cartão de Auxílio Estadual no dia 1º de fevereiro. Até o momento, foram contemplados os municípios de Silves, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Itapiranga, Manaquiri, Careiro da Várzea, Careiro, Nova Olinda do Norte, Juruá, Itamarati, Carauari, Eirunepé, Ipixuna, Guajará, Envira, Iranduba, Barreirinha e Boa Vista do Ramos, além da capital Manaus.

O cartão dá direito a um crédito de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200. O valor pode ser usado exclusivamente na compra de itens da cesta básica, além de materiais de higiene e limpeza. A expectativa é de beneficiar 100 mil famílias em todo o estado. Isso significa a injeção de R$ 60 milhões na economia no período de três meses.

Informações – O site www.auxilio.am.gov.br está disponível para consulta dos beneficiários. Para a seleção das 100 mil famílias beneficiárias do Auxílio Estadual, o Governo do Amazonas utilizou a base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como mês de referência novembro de 2020.

*Com informação da Assessoria de Imprensa