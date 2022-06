Governo do Estado investe R$ 5,7 milhões em obras de reforma e manutenção no Bumbodrómo de Parintins

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está investindo R$ 5,7 milhões nas obras de reforma e manutenção do Centro Cultural de Parintins (Bumbodrómo), para a realização do 55º Festival de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A festa acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho e promete ser a maior de todos os tempos.

Continua depois da Publicidade

Os serviços contemplam uma área de 24.742 metros quadrados e incluem pintura geral; revisão geral em toda as instalações elétricas (painéis, quadros e comando); reforma do prédio anexo à arena; reforma e manutenção da arena geral; reforma dos camarotes da arena; construção das cabines dos jurados e cabine de som.

Além disso, também está sendo realizada a reforma dos banheiros feminino e masculino das arenas do Caprichoso e Garantido; reforma dos banheiros dos jurados laterais; estação de tratamento de esgoto (ETE) e instalação das luminárias em LED da arena.

As obras visam melhorar a infraestrutura do espaço, que ficou fechado por conta da suspensão de eventos durante a pandemia, assegurando maior conforto e segurança a milhares de torcedores, brincantes, artistas e trabalhadores.

Continua depois da Publicidade

Outros investimentos

Desde 2019, o Governo do Amazonas concluiu cinco obras no município. Entre elas, serviços de manutenção no Bumbódromo, melhorias no aeroporto Júlio Belém, reforma do Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza e recuperação do sistema viário em 270 ruas em 17 bairros.

Continua depois da Publicidade

Parintins também recebe as obras do Ilumina+ Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). A previsão é de que 5,8 mil pontos de iluminação antiga sejam substituídos por lâmpadas de LED até o Festival Folclórico.

O investimento em infraestrutura no município soma R$ 42 milhões, entre obras em execução, anunciadas e concluídas.