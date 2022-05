Governo do Estado já investiu R$ 2,9 milhões na revitalização de delegacias na capital e interior

Redação AM POST

O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), já investiu mais de R$ 2,9 milhões na revitalização de delegacias da capital e interior do estado. Entre serviços concluídos e em execução, os reparos já alcançaram 28 delegacias e departamentos de segurança. A revitalização das unidades policiais segue determinação do governador Wilson Lima, como parte integrante do pacote de investimentos em segurança pública.

De acordo com dados do Departamento de Administração e Finanças (DAF) da Polícia Civil, em 2021 o governo repassou cerca de R$ 2,184 milhões para os reparos, revitalizando 15 delegacias da capital. Os pacotes de reparos englobam medidas como pintura, limpeza, capina, reparos e consertos na parte hidráulica e elétrica, consertos nos forros, além de reforço nas celas das unidades policiais.

Em 2022, a programação incluiu mais duas unidades de Manaus – em fase de finalização – e 11 do interior, nos municípios de Coari, Careiro da Várzea, Urucurituba, Iranduba, Tabatinga, Tefé, Novo Aripuanã, Codajás, Cacau Pirêra, Rio Preto da Eva e Borba. Neste ano, já foram repassados R$ 728 mil para o serviço.

De acordo com o diretor do DAF, Demétrius Queiroz, a revitalização é uma demanda antiga de várias unidades policiais. Segundo ele, há espaços que não recebiam reparos havia uma década.

“Há muitas delegacias que estavam há cinco, dez anos sem uma visita técnica, sem uma revitalização, só fazendo trabalhos pontuais de ajeitar uma parte elétrica que estivesse danificada. Por exemplo, a Delegacia de Roubos e Furtos do bairro Alvorada está sendo entregue esta semana totalmente revitalizada”, destacou o diretor do DAF, acrescentando que os reparos possibilitam condições mais dignas de trabalho e de atendimento.

“Trabalhar num local que não está de acordo, com a parte elétrica que não está funcionando, ou o ar-condicionado, ou a pintura deteriorada, o prédio faltando algumas adaptações é muito ruim para os servidores, para a população ser bem atendida, tudo isso complica o trabalho”, afirmou Demétrius.

Inaugurações – A revitalização de delegacias segue o compromisso do governador Wilson Lima com a segurança pública. Desde 2019, Wilson Lima executou inaugurações importantes para o sistema da Polícia Civil, como o novo prédio da Depca, localizado no conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, e a DECCOR, no bairro Flores, ambas na zona centro-sul de Manaus.

Unidades revitalizadas:

• Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai);

• Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc);

• Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC);

• Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS);

• Delegacia Especializada em Combate à Corrupção no Amazonas (DECCOR);

• Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher – Norte (DECCM)

• Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI);

• Sistema Guardião da Secretaria Adjunta de Inteligência (Seai);

• Grupo Fera;

• 7º, 9º, 11º, 13º, 14º 19º e 28º Distritos Integrados de Polícia (DIP).