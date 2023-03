Governo e Prefeitura entregam Feira do São Francisco reformada

Redação AM POST

A Feira Municipal do São Francisco, localizada no bairro São Francisco, zona sul de Manaus, foi entregue nesta quinta-feira (02/03), completamente reformada. A obra faz parte dos oito convênios firmados entre o Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e a Prefeitura de Manaus.

“Parabéns a todos os permissionários, essa obra é pra vocês, é a valorização do espaço do trabalho de vocês, é um resgate da dignidade de quem sempre esteve a serviço da população”, enfatizou o vice-governador Tadeu de Souza, que durante a solenidade representou o governador Wilson Lima.

Foram investidos na Feira do São Francisco R$436 mil, para reforma na cobertura, piso, sistema de drenagem, instalações elétricas, banheiros, troca de esquadrias e pintura do espaço, que tem 836 metros quadrados.

Segundo o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, a revitalização das feiras e mercados contribui para o desenvolvimento social e econômico da cidade e para o bem-estar da população. “Proporcionar aos usuários, feirantes, um espaço mais adequado, moderno, espaçoso, que consiga trazer não só as pessoas do entorno, mas de outros lugares da cidade, inclusive turistas, a poder frequentar um lugar desses, incentiva o comércio e gera emprego. Além disso, incentiva o turismo e principalmente deixa a população com serviços públicos adequados”, comentou Campêlo.

O complexo comercial atende a 48 permissionários, gerando cerca de 90 empregos diretos, e não era reformada desde a década de 90.

Paulo dos Santos, permissionário há mais de 20 anos, destacou a importância dessa reforma para a comunidade local. “Nunca teve uma reforma como essa, então eu tô muito agradecido ao governador e ao prefeito, pelo serviço que eles estão fazendo e fizeram, que estão resolvendo os nossos problemas aqui no nosso trabalho”.

Os convênios para a reforma de feiras e mercados foram assinados ano passado pelo governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida. Somam R$ 25 milhões – R$ 24,3 milhões de recursos do Estado e R$ 496,1 mil de contrapartida da Prefeitura.

De acordo com a Semacc, o pacote completo prevê a modernização de 35 feiras e mercados, sendo as demais financiadas exclusivamente pelo município. Do pacote, já foram entregues reformadas as feiras do Parque Dez, o Mercado Doutor Jorge de Moraes e a Feira Municipal do Quarentão.

Outras feiras contempladas

As reformas de feiras e mercados avançam em todas as zonas da capital e garantem ambientes mais dignos para os feirantes e para os consumidores.

O pacote contempla, também, a Feira Municipal Japiinlândia, Feira Municipal Mundo Novo, Feira Municipal Nova Cidade, Feira Municipal Padre Rogério Ruvolleto, Feira Municipal Jorge Teixeira, Feira Municipal Coroado III, Feira Municipal Armando Mendes, Feira do Porto da Ceasa, Feira Municipal da Alvorada II, Feira Itinerante Prefeito I, Feira Itinerante Prefeito II, Feira Municipal da Banana, Feira Municipal da Panair, Feira Jardim dos Barés, Feira da Conquista, Feira Municipal do 40, Feira Municipal Maximino Corrêa, Feira Municipal Polivalente, Feira Municipal Alvorada I Ceasa, Feira Municipal da Gloria, Feira Municipal João Sena, Feira Municipal Bairro da Paz, Mercado Municipal Dorval Porto, Mercado Araújo Lima, Feira Nova Esperança e Feira Municipal do São Jorge.