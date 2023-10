Governo encaminha à Aleam pedido de autorização de operação de crédito de R$ 220 milhões

Notícias do Amazonas – Nesta terça-feira (17), o Governo do Amazonas encaminhou à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) um pedido de autorização para operação de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 220 milhões. De acordo com a nota emitida, esse empréstimo tem como objetivo financiar o Programa Estadual de Habitação, Infraestrutura e Saneamento (Prohabis).

Para os projetos de infraestrutura, o Prohabis vai destinar R$ 70 milhões em sistema de esgotamento sanitário, abastecimento de água, requalificação urbana e manejo de águas pluviais.

O programa, que será gerenciado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), vai viabilizar investimentos em habitação, infraestrutura e saneamento. De acordo com a secretaria, os recursos serão direcionados aos fundos estaduais responsáveis por cada área.

Na habitação, serão aplicados R$ 150 milhões. Os recursos serão destinados ao programa Amazonas Meu Lar, especificamente para o subsídio “Entrada do Meu Lar”, a fim de apoiar famílias de baixa renda que se enquadram nos critérios do programa, permitindo-lhes complementar o valor da entrada no financiamento de um imóvel.

