Governo Lula demora na escolha de nome para comandar Suframa

A falta de nomeação de um novo superintendente para a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), 18 dias após o início da nova gestão federal, tem gerado preocupação no Amazonas.

Além da demora na escolha de um representante para a autarquia, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou recentemente que irá trabalhar para acabar com a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), sem excepcionalizar o Polo Industrial de Manaus.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o governo não pretende revogar a redução do Imposto sobre Produtos Importados (IPI) e com isso põe em risco a Zona Franca de Manaus, que recebe isenções fiscais. Ao ser questionado sobre a fala de Alckmin de que “a próxima meta é acabar com o IPI“, por conta da reforma tributária, Haddad ressaltou que a decisão da não reoneração do imposto é, justamente, para sinalizar à indústria o desejo do reordenamento do arranjo fiscal brasileiro.

O ex-superintendente da Suframa, General Algacyr Polsin, deixou o cargo no último dia 28 de dezembro. Desde lá, servidores e colaboradores continuam com o funcionamento de atividades e operações da pasta. Contudo, decisões superiores estão paradas, pois necessitam da nomeação do superintendente ou de um adjunto.