Governo Presente dará prioridade a municípios do interior que precisam de novo RG para garantir seguro-defeso, diz Wilson Lima

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima anunciou neste sábado, 13, que o programa Governo Presente dará prioridade aos municípios do interior do Amazonas que precisam tirar a nova carteira de identidade para garantir o acesso ao seguro-defeso, especialmente, os pescadores que necessitam do benefício, voltado para proteger esses trabalhadores durante o período de reprodução das espécies.

PUBLICIDADE

O anúncio foi feito durante a 22ª edição do programa Governo Presente no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, que deve reunir cerca de 10 mil pessoas para receberam serviços durante o dia, superando as expectativas da equipe do governo.

Leia mais: Governador Wilson Lima reforça segurança com entrega de novas viaturas em Novo Airão

Na ocasião, Wilson Lima destacava que o programa adapta suas ações conforme as demandas da população, seja na capital ou no interior do estado, quando citou a prioridade de municípios que precisam do novo RG.

PUBLICIDADE

“No interior, as demandas são diferentes. Por exemplo, em Novo Airão, uma das maiores necessidades é infraestrutura e regularização fundiária, enquanto no Sul do Amazonas a prioridade é a preservação da reserva legal. Já em regiões como Purus, Japurá e Juruá, estamos priorizando a emissão da nova carteira de identidade para pescadores, exigida pelo governo federal para acesso ao seguro-defeso”, explicou.

Governo Presente

Segundo o governador, devido à grande procura ao programa neste sábado, a operação no bairro Novo Aleixo será estendida durante toda a semana. Os serviços oferecidos incluem emissão de RG, atendimentos de saúde e castração de animais, entre outros.

Wilson Lima afirmou que o programa conta com estrutura própria para o interior, permitindo levar serviços conforme a realidade de cada município. Ele também destacou os desafios logísticos e ambientais enfrentados, como intenpéries e estiagem, e citou ações para mitigação de efeitos climáticos, incluindo a instalação de filtros de água pelo programa Água Bom.

“Desde 2019 eu tenho viajado muito para o interior e levamos serviços de acordo com a demanda. No interior, as demandas são menores e diferentes da capital, mas enfrentamos desafios de logística e clima”, afirmou.