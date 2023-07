O Governo do Amazonas realizou, nesta quarta-feira (19/07), mais duas cirurgias de transplante renal na rede pública de saúde do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Os dois procedimentos ocorreram no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Os transplantes são decorrentes de doações entre mães e filhos.

Depois de mais de três horas e meia de cirurgia, a industriaria Micilene de Lima, 46, recebeu o rim doado pelo filho dela, Marcelo Lima, 30. “Foi uma declaração de amor muito grande. Perguntei se ele tinha certeza e ele disse que sempre quis ser meu doador”, afirmou.

Micilene começou a fazer hemodiálise depois de adquirir sequelas da Covid-19, em junho de 2020. Durante três anos, a sua rotina consistia em passar pelo procedimento de diálise três vezes por semana. “Para mim é um renascimento. Não é fácil ficar três horas em uma máquina, muitas pessoas passam mal, é complicado”, acrescentou.

Morador da cidade de Tefé, o filho de Micilene lembrou que a família buscava o transplante fora do estado durante esse período e agora, com a realização da cirurgia no Amazonas, a realidade mudou. “Isso está sendo perfeito, uma coisa que a gente não achava que ia acontecer nunca, né? Passaram governos e governos e nunca aconteceu. E agora está acontecendo. Vai salvar muitas vidas”, acrescentou Marcelo.

O médico Marcelo Perosa coordenou a cirurgia e explicou que o procedimento foi realizado com uma equipe multidisciplinar. A cirurgia começou pelo doador e na sequência já foi colocado o receptor em sala para as duas cirurgias correrem em paralelo. A equipe é composta por mais de 15 profissionais.

“A cirurgia ocorreu muito bem, sem intercorrências. O rim ficou com um ótimo aspecto e já saiu urinando, o que é um ótimo sinal. Assim que colocou o rim ele já começou a ter diurese e isso é um bom sinal de uma função inicial. Esperamos que esse paciente vá se recuperar rapidamente”, afirmou Marcelo que também é coordenador cirúrgico do Hepato do projeto Transplante Sem Fronteiras (TSF).

Segunda cirurgia

A segunda cirurgia desta quarta-feira, ocorreu por meio da doação do rim da servidora pública Margarida Andrade, 50, moradora do município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), para o filho dela, Luiz Henrique, 30. “Mais uma vez eu estou dando a vida para o meu filho. E se for preciso eu faço de novo. Eu sou mãe e não tem melhor prova de amor”, pontuou Margarida.

Luiz disse que está muito feliz por estar realizando um sonho depois de tantas noites de oração, dias em que passou mal e até pensou em desistir. “É pela minha família que estou lutando. Agradeço toda a equipe médica do Delphina, do Estado, governador e toda a equipe que se esforçou para implantar o transplante aqui para o nosso estado porque isso aqui ajuda muito”, destacou. A cirurgia de Luiz durou cerca de três horas e também foi concluída com sucesso.

Procedimento cirúrgico

No início do mês de julho o Amazonas realizou a primeira cirurgia de transplante renal na rede pública de saúde do Estado. Com as duas cirurgias de hoje, o número de procedimentos chega a três. O transplante renal é um tratamento para pacientes com diagnóstico de insuficiência renal crônica, estando o doente em diálise ou mesmo em fase pré-dialítica.

Cerca de 300 pessoas entre possíveis doadores e receptores passaram por processo de avaliação na unidade. O atendimento iniciou por pessoas que já realizaram os procedimentos em outros estados, que antes eram acompanhados por outra unidade de saúde. Em abril deste ano, a unidade passou a atender para pré-transplantes, com consultas via complexo regulador.

O Amazonas tem cerca de mil pacientes em diálise e cerca de 700 pacientes inscritos em outros estados que, a partir de agora, poderão realizar os procedimentos no seu próprio estado.

Redação AM POST