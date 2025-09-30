Granada é encontrada em lixeira no centro de Manacapuru

Notícias do Amazonas – Na noite desta segunda-feira (29), um caso inusitado mobilizou autoridades em Manacapuru, município localizado a 68 km de Manaus. Uma granada foi encontrada dentro de uma caixa de papelão descartada em uma lixeira residencial na Avenida Padre Rafael, nas proximidades do Cemitério Municipal, no centro da cidade.

O artefato explosivo foi neutralizado de forma segura pelo Grupo Marte, unidade especializada da Polícia Militar do Amazonas.

O objeto foi descoberto por uma moradora da região enquanto retirava o lixo doméstico. A caixa, aparentemente inofensiva, continha livros e cadernos, o que não despertou suspeitas iniciais.

A situação só chamou atenção quando a mulher decidiu gravar um vídeo do conteúdo e, ao publicar nas redes sociais, percebeu que se tratava de uma granada real.

Imediatamente, as autoridades foram acionadas. Policiais militares isolaram o local para evitar riscos à população, enquanto aguardavam a chegada do esquadrão antibombas.

O Grupo Marte realizou uma detonação controlada, garantindo que ninguém fosse ferido e restabelecendo a segurança da área.

Apesar do susto, o episódio terminou sem vítimas. A Polícia Militar não informou a origem do artefato, mas segue investigando como a granada foi parar no centro da cidade.

O caso reforça a importância da atenção da comunidade e da rápida atuação das forças de segurança em situações de risco.