Grande demanda: doação de Gusttavo Lima equivale a 4% da demanda diária do AM

Chegou hoje (16) em Manaus 150 cilindros de 50 L de oxigênio enviados pelo cantor Gustavo Lima que fretou um Boeing para enviar os insumos para a capital que sofre com à falta da substância básica nos hospitais do Amazonas. A doação do artista equivale a 4% da demanda do estado.

O Amazonas já recebeu doações locais e de outros estados equivalente a 8.663 m³ de oxigênio. Esse montante, representa 11,8% da demanda diária necessária para abastecer as unidades de saúde no estado. O insumo vindo de outras unidades da federação tem chegado ao estado em aeronaves das companhias aéreas e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Hoje, o consumo diário no Amazonas é de 76.000m³. O balanço, divulgado pelo Comitê de Resposta Rápida – Enfrentamento da Covid-19, aponta que o montante que efetivamente chegou ao Amazonas de forma oficial equivale a 866 cilindros de 10 m³. As doações são de oxigênio nas formas líquida e gasosa. O montante começou a chegar no último dia 14 e o total representa o apurado até meio-dia deste sábado (16/01).

Com a crise na saúde, o mundo voltou os olhos para a capital e voluntários se mobilizam para arrecadar doações para a capital amazonense. Além da significativa, doação do sertanejo, outros artistas e digitais influenceres também se mobilizaram na internet para ajudar o Estado, porém, apesar de todo o empenho é preciso mais para chegar ao menos a matade da demanda diária necessária para abastecer as unidades de saúde no estado.