Grave acidente na AM-010 em Itacoatiara deixa vítima presa às ferragens de carro

Notícias do Amazonas – Na tarde desta terça-feira (6), um grave acidente no Km 07 da rodovia AM-010, em Itacoatiara (a 270 km de Manaus), mobilizou equipes de resgate após a colisão entre dois veículos — uma caminhonete Hilux e um carro modelo Corsa. A forte batida deixou todos os ocupantes feridos e uma mulher presa às ferragens.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a vítima presa no carro foi retirada com o uso de equipamentos de desencarceramento. “Quando nós chegamos, tiramos uma senhora que estava retida dentro do carro. Fizemos a retirada das portas para ter melhor acesso e retirá-la com segurança”, relatou um dos bombeiros que atuou no resgate.

Apesar da gravidade da colisão, o CBMAM informou que não houve vítimas fatais. “A colisão foi muito forte, acidente grave, mas sem óbitos. Apenas danos materiais e lesões corporais”, destacou a corporação.

As vítimas foram rapidamente socorridas e levadas para o Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos. O motorista da Hilux, conforme informações preliminares, teve apenas ferimentos leves.

A batida gerou grande movimentação na rodovia e causou lentidão no tráfego. Ainda não há detalhes sobre o que teria causado o acidente.

As autoridades reforçam o alerta para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela via, especialmente em trechos considerados críticos.