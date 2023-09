Grupo Atem assume comando total da Refinaria de Manaus após saída da Petrobras

A Refinaria da Amazônia (REAM), antiga Refinaria de Manaus (Reman), passa a ser comandada exclusivamente pelo Grupo Atem a partir desta sexta-feira (1º) após a Petrobras ter encerrado ontem (31) sua participação devido privatização da REAM, que foi comprada por R$ 285,6 milhões, no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O processo de privatização foi concluído em 30 de novembro de 2022 e a empresa Atem’s Distribuidora, que faz parte de um grupo empresarial amazonense, assumiu o comando no dia 1º de dezembro do mesmo ano após a compra. Porém, servidores da Petrobras permaneceram vinculados à REAM, para acompanhamento de informações de trabalho e atividades operacionais. Esses trabalhadores foram realocados pela Petrobras para outras unidades do Brasil.

De acordo com a direção do Grupo Atem, não será modificada em nada a rotina da refinaria com a saída dos servidores da Petrobras. No Amazonas, as atividades da estatal agora se restringem à exploração da província petrolífera de Urucu, no município de Coari, distante 65o quilômetros de Manaus, e ao escritório estadual, em Manaus.

A política de preços da refinara ficou a cargo do grupo empresarial desde a aquisição e passou a vender uma das gasolinas mais cara do país. Isso, inclusive, já era previsto, já que com a privatização o Grupo Atem passou a ter o monopólio regional do fornecimento de combustível no Norte.

