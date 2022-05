Grupo Atem é acusado pela ANP de fazer estoque irregular de gás natural no Amazonas

Redação AM POST*

O Grupo Atem foi autuado após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) durante fiscalização um condensado de gás natural estocado pela empresa em balsas de combustíveis, tanques classificados pela empresa como sendo de gasolina. A agência lacrou parte do local e apreendeu 143,5 mil litros do gás.

De acordo com a ANP a empresa não tem autorização para estocar condensado de gás natural. A licença de operação ambiental da empresa também não mostra essa autorização. O regulador acusa ainda o grupo de não explicar como iria utilizar o produto químico armazenado irregularmente.

A empresa disse que tem autorização para armazenar condensado de gás natural e que o produto apreendido no Tanque 7 está vinculado ao contrato de cessão de espaço entre a Atem e a Amazonas Energia. O grupo também informou que somente aluga o espaço e que o produto seria utilizado pela Navemazônia Navegação.

Vale lembrar que o Grupo Atem, comprou da Petrobras por $189 milhões de dólares, a refinaria Isaac Sabbá (Reman) no Amazonas mas ainda não levou. As concorrentes Ipiranga e Equador acionaram o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) alegando que a compra criaria um monopólio privado no estado.

