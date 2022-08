Grupo Bemol é homenageado pelos 80 anos com sessão especial na ALE-AM

Redação AM POST

O grupo Bemol foi homenageado com uma sessão especial em comemoração aos 80 anos de história nesta terça-feira, 23, na ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas). A propositura, aprovada por unanimidade, é de autoria do deputado estadual Serafim Corrêa (PSB).

“Homenagear as Lojas Bemol é mais do que uma obrigação minha, mas por toda uma geração da cidade que viu as lojas crescerem progressivamente. Alegria de relembrar a homenagem ao Saul Benchimol”, disse Serafim.

O diretor-presidente do grupo Bemol, Denis Benchimol Minev, disse que os fundadores iniciaram a empresa com poucos recursos, mas muita coragem, e que o principal legado é a confiança que os clientes têm na empresa.

“É uma enorme alegria estar na Casa do amazonense e para a Bemol é um momento de expressar gratidão. Gratidão ao deputado Serafim pela homenagem. Expressar gratidão aos nossos fundadores que há 80 anos com muita coragem, mas com poucos recursos iniciaram a empresa e expressar a nossa gratidão aos nossos clientes. Chegamos aqui, acho que por ter conquistado a sua confiança e esperamos fazer por merecer por mais 80 anos. Essa é a coisa de maior valor que temos na empresa e nós vamos buscar manter”, disse.

O presidente do Conselho Administrativo da Bemol, Benjamin Benchimol, relembrou o trabalho de três gerações que construíram o grupo ao longo de 80 anos.

“Agradeço à Assembleia Legislativa do Amazonas pela homenagem aos 80 anos da Bemol. Quero dizer que é um legado de muito trabalho. Já são três gerações que trabalham na Bemol e que ao longo desses anos construíram uma grande empresa. Fico muito feliz de fazer parte desse grupo de pessoas extraordinárias, de colaboradores, de clientes, de fornecedores que puderam fazer com que a Bemol chegasse a essa data de 80 anos”, afirmou.

De acordo com o presidente da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Amazonas), Ezra Azury Benzion Manoa, a Bemol se destaca pelo modelo de administração peculiar.

“Temos aqui, no Amazonas, um modelo de administração peculiar. Temos a maior empresa de venda de eletroeletrônicos da Região Norte. Uma empresa genuinamente amazonense, que já está na terceira geração e ela é muito sólida. Uma das empresas mais robustas do Brasil, muito bem gerida. O efeito que temos na Bemol não é só no Amazonas. Ela está enraizada na Amazônia como um todo, que entende muito bem a questão da logística, questão de como tratar o nosso consumidor porque ela é genuinamente amazonense”, concluiu.

Histórico

A Bemol é uma empresa varejista amazonense, nascida em Manaus e presente nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre. Atende 69 cidades na Amazônia Ocidental com 39 lojas físicas Bemol, 41 Bemol Farma, 20 loterias, 4 Mercados, 6 Centros de Distribuição e com seu E-Commerce que atende os municípios de forma online. Emprega cerca de 4.158 pessoas.

Recentemente, a empresa lançou a Bemol Serviços Financeiros, Conta Bemol, Bemol Solar e a Bemol Digital. Em 2022, a empresa chega aos seus 80 anos buscando atingir novos patamares de excelência com um olhar especial para a nossa região e a sustentabilidade.

Para uma grande parcela de seus clientes, a Bemol foi a primeira e em diversas situações a única linha de crédito disponível. Foi desenvolvido um sistema simples em que o cliente conforme honrasse os compromissos assumidos, era reconhecido, seu limite ampliado e as condições de pagamento mais vantajosas, podendo pagar em uma maior quantidade de parcelas sem juros.

Pesquisas de mercado apontam a empresa como a Loja de Departamentos mais lembrada pela população de Manaus e desde 1993 é destaque como a maior contribuinte de ICMS do estado do Amazonas, no segmento comercial.

A Bemol seguiu ao longo dos anos acompanhando as tendências do mercado e buscou alternativas sustentáveis e fontes de energias limpas para compensar os danos causados ao meio ambiente pela poluição e desmatamento na região Amazônica. Em 2020 nasceu a Bemol Solar, uma alternativa que propõe ao cliente unir a preservação do meio ambiente à economia familiar.

As lojas estão divididas em:

4 mercados: 3 localizados em Manaus e 1 no município de Itacoatiara.

38 lojas Bemol: 26 estão presentes no interior do Amazonas, 14 localizadas em Manaus, 5 em Rondônia, 5 em Roraima, 2 no Acre.

41 Bemol Farma: 9 estão presentes no interior do Amazonas, 16 em Manaus, 6 em Roraima, 5 em Rondônia e 2 no Acre.

Jornada ESG é caminho sem volta

O papel das empresas na sociedade tem mudado nos últimos anos. Não basta entregar o proposto e gerar lucro. Se a companhia não está de acordo com os padrões ESG (traduzido do inglês – Governança Ambiental, Social e Corporativa), que representam uma tendência global, ela pode sofrer consequências. O conceito ESG tem ganhado destaque nos últimos anos e na Bemol não seria diferente. Toda empresa tem uma responsabilidade que vai muito além de desenvolver suas atividades de negócio. A Bemol, assim como todas as demais empresas, estão inseridas em um contexto em que suas decisões e ações têm impactos direto no meio ambiente e sociedade.

Em agosto de 2021, Bemol fez a sua estreia no mercado de capitais brasileiro. Se capitalizou através da emissão de debêntures totalizando R$ 200 milhões, com um prazo de cinco anos e atrelada a meta de sustentabilidade, uma emissão SLB (Sustainability Linked Bond). O Bradesco BBI foi seu parceiro e coordenador exclusivo dessa 1ª emissão de debêntures da Bemol.