Grupo Chibatão ganha autorização da Marinha do Brasil para instalação de píer no AM como medida para enfrentar seca

A Marinha do Brasil concedeu na última quinta-feira (23) autorização ao Grupo Chibatão para a instalação de um píer flutuante provisório no município de Itacoatiara, como medida para mitigar os impactos da seca severa prevista para este ano na região amazônica, fornecendo uma solução logística para manter a movimentação de embarcações durante o período crítico da estiagem.

O píer estará operacional de setembro a dezembro deste ano, quando a estiagem atinge seu ápice na região. Durante esse período, a movimentação de navios será restrita ao período diurno, com o auxílio de rebocadores para manobrar as embarcações com segurança.

Medidas preventivas contra a estiagem já estão sendo tomadas desde o início do ano. Diante da iminência da vazante, dragagens preventivas estão programadas para ocorrer na Região do Tabocal e na Enseada do Madeira, próximas ao município de Itacoatiara. Essas intervenções visam facilitar a navegação nas vias fluviais e otimizar o transporte de carga, assegurando que as embarcações possam operar de forma eficiente mesmo em períodos de baixa profundidade dos rios.

A importância dessas medidas logísticas não pode ser subestimada, pois afeta diretamente o abastecimento das cidades do Estado do Amazonas. Os rios desempenham um papel fundamental na economia local, sendo a principal via de transporte para uma variedade de produtos que abastecem tanto a população quanto a indústria e o comércio da região. Com rios mais profundos e amplos, as embarcações terão capacidade de transportar mais carga, garantindo a fluidez das operações comerciais e evitando possíveis impactos negativos no fornecimento de mercadorias.