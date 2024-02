Grupo de Trabalho vai apresentar neste mês relatório que pode destravar BR-319

Notícias do Amazonas – O relatório do Grupo de Trabalho (GT) criado pelo presidente Lula (PT) para analisar a viabilidade da rodovia BR-319 (Manaus – Porto Velho) será apresentado no dia 29 de fevereiro no Ministério dos Transportes. O documento incluirá três meses de análises técnicas e discussões com órgãos federais e a sociedade civil, além de um cronograma e metas para recuperação da estrada.

O GT da BR-319 foi estabelecido em novembro de 2023 pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e tinha como prazo de operação 90 dias. O prazo termina na próxima quarta-feira (14), e a possibilidade de prorrogação dos trabalhos foi descartada pelo coordenador do grupo, Cloves Benevides, que também é subsecretário de sustentabilidade do ministério.

Ao longo dos três meses de atividades do GT, foram realizados estudos detalhados sobre o estado atual da rodovia BR-319, considerada uma das principais vias de acesso entre Manaus e Porto Velho. Além disso, foram feitas avaliações sobre os impactos ambientais da possível recuperação da estrada e a importância socioeconômica dessa ligação rodoviária.

A data para divulgação das informações do relatório não foi divulgada.

Importância da BR-319 para a região amazônica

A rodovia BR-319 desempenha um papel crucial no desenvolvimento da região amazônica. Sua recuperação é vista como uma forma de impulsionar o crescimento econômico e melhorar o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação, para as comunidades que vivem ao longo da estrada.

Além disso, a BR-319 também é considerada uma rota estratégica para o escoamento da produção agrícola e mineral da região. A ligação entre Manaus e Porto Velho possibilitaria o transporte mais eficiente desses produtos e contribuiria para o fortalecimento da economia local.

Com a apresentação do relatório do GT da BR-319 no Ministério dos Transportes, espera-se que as informações e análises contidas no documento orientem as futuras decisões em relação à recuperação e desenvolvimento da rodovia. A partir desse momento, caberá ao governo e às autoridades competentes definirem os próximos passos a serem tomados para transformar o relatório em ações concretas.

A recuperação da BR-319 é uma questão complexa que envolve diferentes perspectivas e interesses. Portanto, é fundamental uma abordagem ampla e participativa, levando em consideração os aspectos ambientais, socioeconômicos e as necessidades das comunidades locais. Somente com uma análise aprofundada e um planejamento cuidadoso será possível alcançar uma solução que equilibre o desenvolvimento com a preservação dos recursos naturais da região amazônica.