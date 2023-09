Grupo Oliveira negocia venda da Amazonas Energia para a Green Energy

O Grupo Oliveira, do empresário amazonense Orsine Oliveira, está em negociações avançadas para vender a Amazonas Energia para a empresa Green Energy. Segundo fontes próximas, um acordo prévio de compra e venda já foi assinado entre as partes. Além disso, o fundo israelense Lux irá fazer um aporte de R$ 6 bilhões na Green Energy para financiar a operação. As informações foram divulgadas pelo site da Agência Infra.

Para que a transferência seja efetivada, é necessário que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprove a transação. A Aneel é responsável por verificar a idoneidade financeira, capacidade técnica e regularidades jurídica e fiscal do novo pretendente a controlador. Diante disso, a diretora Agnes Costa, relatora do processo que acompanha a situação da Amazonas Energia, convocou uma reunião com os atuais controladores e os proponentes à compra da empresa, com o intuito de alinhar as etapas que compõem o processo de transferência.

A Amazonas Energia faz parte das três distribuidoras do país que enfrentam dificuldades para manter seu equilíbrio econômico-financeiro, juntamente com a Light e a Enel Rio. A distribuidora do Norte possui uma dívida de mais de R$ 8 bilhões, dos quais R$ 6 bilhões são referentes a débitos com a Eletrobras

Um dos principais desafios para a nova controladora será garantir a manutenção da qualidade dos serviços de distribuição de eletricidade no estado do Amazonas. A região norte do país apresenta especificidades geográficas e socioeconômicas que tornam o fornecimento de energia elétrica mais desafiador. Sendo assim, a Green Energy precisará desenvolver estratégias e investir em infraestrutura para atender de forma eficiente a demanda crescente do estado.

A possível venda da Amazonas Energia para a Green Energy traz tanto benefícios como consequências para os consumidores de energia elétrica do estado. Por um lado, a entrada de um novo controlador pode trazer melhorias na qualidade do serviço, redução de interrupções e investimentos em modernização da infraestrutura. Por outro lado, é importante também garantir que não ocorram aumentos abusivos nas tarifas de energia, prejudicando os consumidores locais.

Com a negociação em andamento, é esperado que a Green Energy assuma o controle da Amazonas Energia em um futuro próximo.