Grupo protesta contra Bolsonaro receber título de cidadão amazonense

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um grupo de oito pessoas homenageadas com alguma honraria pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) foram à casa nesta quinta-feira (22) devolver as honrarias em protesto contra a homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, a quem será entregue o título de Cidadão do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Os diplomas foram entregues ao protocolo do Legislativo. Devolveram as honarias os seguintes agraciados: Gleice Antonia de Oliveira – Honra ao Mérito; Lusarina Valera da Silva – Honra ao Mérito; Neila Gomes do Santos – Honra ao Mérito; Francimar Santos Júnior – Honra ao merito; Menabarreto França – Medalha Mérito do Legislativo; Ian Evanovick – Honra ao mérito; Antonia Barroso – Honra ao mérito.

Para barrar a entrega do título ao presidente Fórum Permanente de Mulheres protocolou hoje (22) um pedido de anulação da honraria que deve ser entregue nesta sexta-feira, 23, quando Bolsonaro estará em Manaus para evento com o governador Wilson Lima.