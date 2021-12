Grupo Samel recebe homenagem na CMM pelos seus 40 anos de atuação em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em celebração aos seus 40 anos de atuação na capital amazonense oferecendo serviços de saúde, o Grupo Samel recebeu uma grande homenagem no Plenário Adriano Jorge, sede da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que reuniu o presidente da instituição, Luis Alberto Nicolau, os diretores Ricardo e Hiram Nicolau, o desembargador João Simões, demais autoridades, convidados e familiares.

De propositura do vereador Éverton Assis, a homenagem foi protocolada na CMM e aprovada por unanimidade e se dá perante a todos os esforços realizados pelo grupo durante as últimas quatro décadas, principalmente no auge do período de pandemia da Covid-19, onde a instituição realizou grandes investimentos para salvar a vida da população, entre elas, o desenvolvimento, em tempo recorde, de um chatbot gratuito de triagem de sintomas do novo coronavírus, que orientava o paciente quanto à procura de atendimento médico; a Cápsula Vanessa, método desenvolvido pela equipe de fisioterapia da Samel que foi utilizado nos hospitais de sua rede, no Hospital de Campanha Gilberto Novaes, da Prefeitura de Manaus, e levada a outros munícios do Amazonas e estados do país, como Pará, Acre, Pernambuco, Mato Grosso e Santa Catarina, entre outros, além de país da América do Sul, como Bolívia e Colômbia; além de sua participação em um estudo do medicamento proxalutamida.

Na ocasião, além do vereador Éverton Assis, outras autoridades discursaram durante a solenidade, como o deputado estadual Tony Medeiros, que exaltou os cuidados dados pela Samel aos artistas amazonenses que foram vítimas do novo coronavírus; e o presidente eleito da OAB Amazonas, Jean Cleuter Simões Mendonça, entre outros. A cerimônia também contou com o discurso dos irmãos Ricardo e Hiram Nicolau, que agradeceram os inúmeros esforços de Luis Alberto Nicolau à frente do maior complexo hospitalar privado da região Norte.

Logo após, o vereador Éverton Assis entregou uma placa em homenagem à trajetória do Dr. Luiz Fernando Nicolau à diretora de Marketing, Julianne Nicolau, que representa a terceira geração da família Nicolau nos negócios da família.

Em seu discurso de agradecimento, Luis Alberto Nicolau destacou a trajetória de seu pai, Dr. Luiz Fernando Nicolau, fundador da Samel, que deu início à instituição através do Hospital dos Acidentados; ressaltou a atuação da instituição durante os períodos mais críticos da pandemia de Covid-19 e seus esforços para salvar o maior número de vidas possível; e criticou duramente a imprensa sensacionalista, que, por questões políticas, acaba descredibilizando pesquisas científicas.

O final da cerimônia contou com a participação dos bumbás Garantido e Caprichoso, que se apresentaram, e da equipe da escola de samba Unidos do Alvorada, que homenageará a Samel no carnaval de Manaus do próximo ano.