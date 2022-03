Grupo Samel se torna patrocinador oficial do Festival Folclórico de Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Grupo Samel, empresa genuinamente amazonense que possui a valorização da cultura do estado como um de seus principais pilares, se torna oficialmente, a partir deste ano, patrocinador oficial do Festival Folclórico de Parintins, considerada a maior festa popular do Brasil.

Ontem, quinta-feira, 23 de março de 2022, o presidente da instituição, Luis Alberto Nicolau, visitou o município de Parintins para assinatura dos contratos de patrocínio com os presidentes dos bumbás, Antônio Andrade e Jender Lobato, do Garantido e do Caprichoso, respectivamente. De acordo com Luis Alberto, “o apoio da Samel ao Festival de Parintins está alinhado aos planos da empresa de valorizar ainda mais a cultura amazonense”.

Durante sua passagem pelo município, Luis Alberto, que esteve acompanhado de seus irmãos e diretores da Samel, Ricardo e Hiram Nicolau; do diretor médico da instituição, Dr. Teodoro Rogério Ozores; do prefeito do município, Bi Garcia; e do presidente da Maná Produções, André Guimarães; visitou o curral do Boi Caprichoso, onde assinou, junto aos membros da diretoria Jender Lobato e Karu Carvalho; e na presença dos itens oficiais Edmundo Oran (apresentador), Patrick Araújo (levantador de toadas) e Marcielle Albuquerque (cunhã-poranga); o contrato, recebendo, em seguida, uma homenagem especial.

Logo após, o presidente da Samel esteve na Cidade Garantido, onde foi recebido pelo presidente do bumbá Antônio Andrade; dos itens Israel Paulain (apresentador), Edilene Tavares (rainha do folclore), Adriano Paketá (pajé) e David Assayag (levantador de toadas), e de membros da imprensa para assinatura do contrato, sendo homenageado, em seguida, pelo boi vermelho e branco. Os contratos de patrocínio terão vigência de cinco anos a contar de 2022 e foram concretizados sem o uso da Lei Rouanet.

“Este foi um desejo que começou lá atrás, quando meu pai, Dr. Luiz Fernando, iniciou os trabalhos com as nossas empresas e buscou, sempre, valorizar o que é da nossa terra, principalmente na cultura, na educação e em tantas outras áreas importantes para o desenvolvimento do Amazonas. Agora, consolidamos mais um importante trabalho de parceria e valorização da nossa gente”, ressaltou Ricardo Nicolau.

Ainda em passagem pelo curral do Garantido, Luis Alberto entregou ao presidente do Garantido, Antônio Andrade, um contrato assinado de devolução de posse de dois pavilhões da Cidade Garantido, que haviam sido arrendados pela Samel em leilão realizado em julho de 2020 com o intuito de resgatar e valorizar o patrimônio cultural amazonense, responsável pela vinda de milhares de turistas à ilha Tupinambarana.

