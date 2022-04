Gustavo Sampaio assume a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O advogado Gustavo de Araújo Sampaio assumiu, nesta terça-feira (12/04), a presidência da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), substituindo Sérgio Litaiff Filho que estava à frente da instituição desde março de 2021 e que assumiu, também nesta terça, a Secretaria de Governo (Segov).

Gustavo é advogado graduado pela Universidade Nilton Lins, com mais de sete anos de atuação no mercado. Possui pós-graduação em Direito Processual e Gestão Jurídica pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Já atuou como Procurador do Esporte, presidente da Comissão de Licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), presidente da Comissão de Licitação e também Diretor de Desenvolvimento e Turismo da Amazonastur.

“A ideia é realmente atuar como um instrumento de transformação para quem vive do turismo, quem vive da cadeia do turismo como um todo. Claro, nós vamos dar seguimento aos projetos que já existem e vamos trabalhar sempre para inovar com novos projetos que beneficiem o trade como um todo, desde o guia de turismo até o empresário”, disse o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio