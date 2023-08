Hapvida é obrigada a fazer melhorias em prédios no AM por não ter acessibilidade para PCDs

A justiça do Amazonas determinou, na última semana, que a empresa HapVida faça melhorias nos prédios de suas clínicas para torná-los acessíveis. Determinação atende a uma Ação Civil Pública (ACP) movida pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) em março deste ano.

Após denúncias de falta de acessibilidade nos edifícios da empresa em Manaus, o MPAM constatou que a clínica adotava práticas que dificultavam o acesso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida às consultas agendadas.

“Esse é um típico caso de acessibilidade apenas no papel. A clínica tinha, em tese, todas as medidas de acessibilidade para quem quisesse ser atendido, inclusive rampas e consultórios no andar térreo. No entanto, na prática, isso não acontecia plenamente. Temos o depoimento de duas testemunhas que compareceram à clínica e, mesmo com mobilidade reduzida, foram obrigadas a serem atendidas em andar superior com a necessidade de subir escadas. Como a consulta era de telemedicina, os equipamentos eletrônicos só se encontravam no andar superior e, na prática, a acessibilidade simplesmente não existia para esses pacientes”, disse o Promotor de Justiça Vitor Fonseca, titular da 42ª Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência (42ª PRODHID).

Em resposta à ação, a justiça determinou que a Hapvida providencie a instalação de salas equipadas para consultas médicas por telemedicina nos andares térreos ou, como opção, que instale elevadores e/ou rampas de acesso nos prédios comerciais em até 30 dias.

Caso não seja possível dentro desse prazo, a clínica deve apresentar um projeto de engenharia/arquitetura que esteja em conformidade com as normas de acessibilidade, especialmente a NBR 9050, que estabelece critérios e parâmetros para a instalação de equipamentos e adaptação de espaços, tornando-os acessíveis a todas as pessoas. O descumprimento resultará em uma multa diária de 10 mil reais, limitada a 30 dias/multa, além da possibilidade de ser responsabilizada por crime de desobediência.

Redação AM POST*