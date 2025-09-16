Helder Barbalho afirma que governo busca acordo para encerrar greve nas obras da COP30

Notícias do Amazonas – O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou nesta terça-feira (16), em entrevista à GloboNews, que o governo estadual e órgãos de controle têm trabalhado para intermediar a greve da construção civil que atinge obras relacionadas à COP30, em Belém.

PUBLICIDADE

Leia mais: Bolsonaro teve pré-síncope, vômitos e queda de pressão, diz defesa

De acordo com o governador, a paralisação iniciada nesta terça-feira (16) por trabalhadores da construção civil e do setor imobiliário da Grande Belém, por tempo indeterminado, tem impacto sobre obras públicas, inclusive em projetos estratégicos voltados ao evento climático internacional.

PUBLICIDADE

“Seja em relação à manifestação do sindicato da construção civil, seja na questão dos preços de hotéis, é importante destacar que o governo e os órgãos públicos têm buscado colaborar para construir soluções que garantam os interesses de todas as partes”, declarou Helder.

Obras da COP30 dentro do cronograma

Apesar do movimento, o governador assegurou que os projetos continuam dentro do planejamento. Segundo ele, 90% das obras já estão concluídas e devem ser entregues até o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em 12 de outubro, mais de um mês antes da conferência.

Ao todo, 37 grandes obras urbanas estão em andamento, resultado de ações conjuntas da Prefeitura de Belém, do Governo do Pará, do governo federal e também da iniciativa privada. O investimento total ultrapassa R$ 7 bilhões até agosto de 2025, provenientes de diferentes fontes de financiamento.

PUBLICIDADE

Crise no setor de hospedagem

Helder Barbalho também comentou sobre a polêmica em torno do aumento dos preços de hospedagem e locações para turistas. Segundo ele, o governo estadual tem atuado em parceria com a Defensoria Pública para coibir abusos.

“O relatório da Defensoria apontou uma redução nos preços, tanto em hotéis quanto em aluguéis por temporada, o que garante que, mesmo na alta estação, não haja práticas que ultrapassem a razoabilidade”, explicou.

Questionado sobre a atual capacidade de hospedagem, o governador destacou a ampliação significativa do número de leitos. “Saímos de 12 mil leitos para 53 mil hoje disponíveis”, ressaltou.