Amazonas

Helicóptero com drogas é encontrado submerso em lago no Amazonas

A aeronave foi localizada por ribeirinhos em Juruá; dentro dela havia tabletes de maconha tipo skunk apreendidos pela polícia

Por michael

26/08/2025 às 13:53 - Atualizado em 26/08/2025 às 13:54

helicóptero com drogas

Helicóptero com drogas é encontrado submerso em lago no Amazonas – Foto: Polícia Civil

Notícias do amazonas – Um helicóptero foi encontrado parcialmente submerso em um lago no município de Juruá, no interior do Amazonas, na tarde de segunda-feira (25). Segundo a Polícia Civil, a aeronave transportava drogas e pode estar ligada ao tráfico que atua na região.

Denúncia feita por ribeirinho levou polícia até o local

De acordo com o Portal G1, o caso chegou às autoridades após um ribeirinho acionar o 70º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Juruá por volta do meio-dia. Ele relatou ter visto o que parecia ser um avião no fundo da água e notou movimentação suspeita de lanchas circulando nas proximidades.

Helicóptero e drogas foram encontrados após horas de busca

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal chegaram ao local por volta das 13h e permaneceram até a noite. Ao verificar, os agentes constataram que a aeronave era um helicóptero, e não um avião, como informado inicialmente. Dentro dele, havia dois tabletes de maconha do tipo skunk, totalizando cerca de 2,8 quilos. O material foi recolhido e encaminhado para perícia.

Polícia investiga ligação com o tráfico na região

Agora, a Polícia Civil busca identificar os responsáveis pelo helicóptero e apurar se há conexões com facções criminosas que utilizam rotas fluviais e aéreas para o transporte de drogas no interior do Amazonas. Até o momento, ninguém foi preso.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

