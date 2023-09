Hemoam conquista 100% de satisfação em avaliação hemoterápica do Ministério da Saúde

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), por meio do Laboratório de Sorologia e Teste de Ácidos Nucléicos (NAT), recebeu do Ministério da Saúde, a certificação de qualidade com 100% de satisfação nos testes de Proficiência Técnica.

Os exames, realizados pelo programa de Avaliação Externa da Qualidade (AEQ), da Coordenação de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, avaliam os serviços de hemoterapia que fazem triagem de laboratório em doadores de sangue, além de avaliar o desempenho na execução dos testes moleculares (NAT), para aumentar a segurança transfusional.

São feitos exames teóricos e práticos ao longo do ano, onde o Programa AEQ envia as avaliações, incluindo amostras de sangue para testes locais. O objetivo é garantir a qualidade dos serviços hemoterápicos e verificar se os laboratórios estão seguindo as normas exigidas pelo Ministério da Saúde.

Para o gerente do Laboratório de Sorologia/NAT, o bioquímico Marcelo Hipólito, a conquista do certificado de qualidade demonstra ainda mais segurança para os usuários dos serviços de sorologia do Hemoam. “Essa certificação nos garante que estamos com processos em padrão de qualidade elevado, com segurança nos nossos resultados e consequentemente segurança na liberação do sangue, que é nossa missão do Hemoam: garantir sangue com qualidade e segurança”, afirmou o bioquímico.

Desde 2011, o Laboratório de Sorologia participa do programa AEQ e atinge 100% de avaliação positiva, o que resultou na conquista do Certificado de Proficiência Técnica em todos os anos seguintes.

Redação AM POST