Hemoam convoca classificados em Processo Seletivo Simplificado para entrega de documentos

Redação AM POST

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) divulgou, na tarde de segunda-feira (19/10), o calendário para o comparecimento e entrega de documentos de quem passou no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2021 da instituição.

Os classificados deverão apresentar documentação e exames admissionais a partir da sexta-feira (22/10), na sede da instituição, localizada na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, zona oeste.

Cronograma de entrega – O atendimento presencial para entrega de documentos será dividido por ordem alfabética e categoria profissional. A lista com o nome dos classificados, data e horário para comparecimento está disponível na aba “Editais” do site institucional do Hemoam (www.hemoam.am.gov.br). Os candidatos aprovados para as vagas do município de Coari serão convocados em um segundo momento.

De acordo com a chefe do Departamento de Recursos Humanos da Hemoam, Jacqueline Ferreira, esta fase de documentação é destinada somente aos candidatos classificados correspondentes ao número de vagas disponíveis, ou seja, os aprovados para cadastro de reserva não seguirão o ritual.

No site do Hemoam também estão disponíveis orientações sobre quais documentos e declarações deverão ser apresentadas. Os exames admissionais deverão ser providenciados por conta própria de cada candidato classificado. O agendamento na junta médica será feito pelo RH do Hemoam.

Homologação do PSS – O resultado final do certame foi homologado e publicado no Diário Oficial do Governo do Amazonas (DOE), edição do dia 15 de outubro. O processo iniciou em agosto, com a oferta de 710 vagas para atender o Hospital do Hemoam e o Hemonúcleo de Coari. As vagas contemplam profissionais de nível superior, técnico, médio e fundamental.

* Com informações da assessoria de imprensa