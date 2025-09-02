A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Hemoam implanta tecnologia que detecta anemia em doadores sem uso de agulhas

Exame é fundamental para garantir que o voluntário esteja em condições adequadas de saúde antes da doação.

Por Jonas Souza

02/09/2025 às 14:35

Notícias do Amazonas  – O processo de triagem para doadores de sangue no Amazonas vai ficar mais moderno e confortável. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) anunciou a implantação de quatro hemoglobinômetros capazes de medir a taxa de hemoglobina de forma não invasiva, sem necessidade do tradicional furo no dedo.

O exame é fundamental para garantir que o voluntário esteja em condições adequadas de saúde antes da doação, já que identifica se há sinais de anemia. Com a nova tecnologia, o procedimento será realizado por meio de um sensor óptico, indolor e seguro.

De acordo com a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio, a iniciativa segue uma tendência nacional de modernização dos hemocentros. “Nossa prioridade é garantir uma experiência cada vez mais segura e humanizada aos doadores, que são peças fundamentais na manutenção dos estoques de sangue do estado”, afirmou.

Além de trazer mais conforto, o novo método também vai agilizar os atendimentos. O teste poderá ser feito pelo mesmo profissional responsável pela entrevista clínica, eliminando a etapa de pré-triagem e reduzindo o tempo de espera.

“O hemoglobinômetro representa um avanço significativo no processo de triagem, pois a gente suprime a etapa do hematócrito e passa a fazer o exame durante a entrevista com o doador. Isso reduz bastante o tempo e elimina o desconforto do furo no dedo”, explicou o diretor técnico do Hemoam, Sérgio Albuquerque.

A novidade também representa economia, já que diminui a necessidade de insumos descartáveis, além de reduzir a geração de resíduos perfurocortantes e infectantes.

Os profissionais do Hemoam estão sendo capacitados para utilizar os novos aparelhos entre os dias 1º e 4 de setembro, sob orientação da consultora técnica Sachie Terimo. A partir de segunda-feira (8/9), os equipamentos passarão a integrar a rotina da triagem de doadores. A aquisição dos dispositivos foi possível graças a uma emenda parlamentar no valor de quase R$ 300 mil.

Relacionadas

Últimas notícias

