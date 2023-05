“Hoje eu estou feliz de poder ajudar outras mães também”, diz doadora de leite humano

Nos primeiros meses de vida de uma criança, o leite materno é a principal fonte de alimento e, caso a mãe não consiga amamentar, os bancos de leite entram em ação. Atualmente, o Amazonas possui a maior rede de coleta de leite materno da região Norte e conta com três bancos, coordenados pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). Só em 2023, mais de 200 mulheres doaram 400 litros de leite e beneficiaram quase mil crianças em todo o estado.

Na Maternidade Ana Braga, localizada na zona leste de Manaus, o banco de leite é considerado o coração da área neonatal. O diretor da unidade, Edilson Albuquerque, explica como a doação de leite é capaz de salvar vidas.

“Nós temos aqui mais de 50 leitos neonatais. Precisamos desse leite e que as mães façam a coleta para salvar outras vidas. Muitos bebês prematuros precisam do leite materno para ganhar peso”, disse.

Na mesma maternidade, Elissandra Coelho deu à luz uma menina, a pequena Jolie, de 18 dias. Para a mais nova mamãe, a decisão de doar leite surgiu a partir de uma lembrança. Ela, que já é mãe de 3 meninos, teve muita dificuldade para amamentar na última gestação e precisou da doação de leite materno de outras mulheres.

“Agora vivo a experiência de poder amamentar a minha filha e também poder ajudar (outras mães). Eu passei pela experiência de não conseguir amamentar e o meu filho, que está com 4 anos, precisou de doação. Quem já passou pela situação de ter um neném prematuro, sabe dessa importância”, destacou.

Com um bebê de 13 dias no colo, Luciana Rocha se emociona ao lembrar da ajuda que recebeu de outras mães da maternidade. Durante o parto, ela teve uma complicação, o que resultou numa internação de três dias na UTI do local. Por causa disso, não conseguiu amamentar o filho. Já recuperada do susto, ela agradece o apoio que recebeu.

“Como eu não pude amamentar, ele teve que receber leite de outras mães. Eu fiquei muito feliz quando soube e muito grata. Hoje, estou aqui nesse lugar, podendo ajudar outras mães também”, falou.

Como doar

O Amazonas tem três Bancos de Leite Humano (BLH): maternidade Ana Braga, maternidade Azilda Marreiro e a maternidade Balbina Mestrinho, que também são responsáveis pela coleta, processamento e distribuição para os bebês.

Para doar, você precisa entrar em contato com qualquer um dos três Bancos de Leite e obter todas as orientações: BLH da Galileia, nos números (92) 3643-5523 e 99170-5783; BLH da Maternidade Ana Braga, no (92) 3647-4235; e o BLH Fesinha Anzoategui, na Maternidade Balbina Mestrinho, no (92) 99339-0130.