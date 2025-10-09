A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Homem é baleado por pistoleiros em posto de combustíveis no interior do Amazonas

Vítima foi atingida no braço e tórax; atiradores fugiram em motocicleta e ainda são procurados pela polícia.

Por Marcia Jornalist

09/10/2025 às 13:25

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Na noite desta quarta-feira (10), um homem foi vítima de um ataque a tiros enquanto bebia com amigos em um posto de combustíveis localizado na Av. Parque, no município de Itacoatiara.

PUBLICIDADE

Segundo informações da polícia, pelo menos dois pistoleiros armados, sendo um deles disfarçado de gari, chegaram ao local portando uma espingarda e abriram fogo contra a vítima que estava na conveniência do estabelecimento.

Ferido, o homem tentou fugir correndo pelo posto, mas foi atingido no braço e na lateral do tórax. Ele recebeu atendimento imediato e foi encaminhado ao Hospital Regional José Mendes para tratamento. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

PUBLICIDADE

Além do homem, os disparos também atingiram um carro que estava estacionado nas proximidades. O crime ocorreu diante de diversas testemunhas, que presenciaram a ação dos atiradores.

LEIA MAIS: Dupla é presa por envolvimento no assalto a relojoaria no Centro de Manaus

Os suspeitos fugiram em uma motocicleta e até o momento não foram identificados pela polícia. As autoridades já iniciaram as investigações para localizar e prender os responsáveis pelo atentado.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

UEA promove Encontro de Coordenadores de Cursos de Graduação com foco em integração e planejamento

Evento reúne representantes da capital e do interior para fortalecer a gestão e o ensino na universidade.

há 42 minutos

Manaus

Câmara Municipal de Manaus lamenta falecimento de Maria Diamantina, tia do vereador Marcelo Serafim

Maria Diamantina era tia do vereador Marcelo Serafim (PSB) e irmã do ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa.

há 45 minutos

Manaus

Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

A decisão é do juiz Fábio César Olintho de Souza, que considerou haver provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

há 46 minutos

Amazonas

Auxílio Estadual amplia canais de atendimento e oferece novo número de telefone aos beneficiários

Medida busca melhorar o suporte e garantir acesso rápido a informações sobre o programa de transferência de renda.

há 54 minutos

Manaus

Morre Maria Diamantina Corrêa, irmã de Serafim Corrêa e tia do vereador Marcelo Serafim

A notícia foi confirmada pelo próprio Serafim em suas redes sociais, onde publicou uma mensagem emocionada de despedida à irmã.

há 1 hora