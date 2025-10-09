Homem é baleado por pistoleiros em posto de combustíveis no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Na noite desta quarta-feira (10), um homem foi vítima de um ataque a tiros enquanto bebia com amigos em um posto de combustíveis localizado na Av. Parque, no município de Itacoatiara.

Segundo informações da polícia, pelo menos dois pistoleiros armados, sendo um deles disfarçado de gari, chegaram ao local portando uma espingarda e abriram fogo contra a vítima que estava na conveniência do estabelecimento.

Ferido, o homem tentou fugir correndo pelo posto, mas foi atingido no braço e na lateral do tórax. Ele recebeu atendimento imediato e foi encaminhado ao Hospital Regional José Mendes para tratamento. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Além do homem, os disparos também atingiram um carro que estava estacionado nas proximidades. O crime ocorreu diante de diversas testemunhas, que presenciaram a ação dos atiradores.

Os suspeitos fugiram em uma motocicleta e até o momento não foram identificados pela polícia. As autoridades já iniciaram as investigações para localizar e prender os responsáveis pelo atentado.