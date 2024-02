Homem é preso com 50 kg de drogas em embarcação no Rio Negro

Notícia do Amazonas – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio da Delegacia Fluvial e Receita Federal, realizou uma operação nesta sexta-feira (16) que resultou na prisão de um homem identificado como José Costa Marques, conhecido como “JC”, e na apreensão de 50 quilos de maconha tipo skunk. A droga foi encontrada em uma embarcação no Rio Negro, nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou, e está avaliada em R$ 750 mil.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, as investigações tiveram início há cerca de 30 dias e revelaram que o suspeito realizava viagens mensais ao município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros de Manaus, para buscar drogas e trazê-las para a capital amazonense.

“Ele se tornou o principal alvo da investigação devido a essa prática ilícita de coletar as drogas em São Gabriel da Cachoeira e transportá-las escondidas na embarcação até Manaus. Nesta sexta-feira, sabendo que a droga chegaria em Manaus, realizamos a abordagem com êxito. Em depoimento, ele optou por permanecer em silêncio”, explicou o delegado.