Homem é preso por homicídio após partida de sinuca no Amazonas

Amazonas – Equipes da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) prenderam em flagrante, no domingo (1°), Antônio Marcos Lopes da Silva, 31, pelo homicídio de Helinton da Silva Costa, que tinha 46 anos, ocorrido no sábado (30). A prisão faz parte da Operação Paz, e aconteceu no quilômetro 136, da Rodovia Federal BR-174.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, titular da unidade policial, a ação criminosa ocorreu logo após um desentendimento por causa de um jogo de sinuca ocorrido em um bar.

“A vítima saiu do local e retornou com uma espingarda, no entanto, Antônio Marcos conseguiu tomar a arma de fogo e desferiu vários golpes contra Heliton, que foi a óbito”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, as diligências iniciaram logo após o crime, e os policiais realizaram busca pelo paradeiro do suspeito, que foi localizado e preso no momento em que fugia em direção a cidade de Boa Vista, estado de Roraima.

Antônio Marcos foi autuado em flagrante por homicídio e ficará à disposição da Justiça.

Operação Paz

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Operação Paz iniciou no dia 1º de setembro, com o intuito de fortalecer o trabalho já desenvolvido pelo Governo do Amazonas na redução dos índices de mortes violentas intencionais. Além do Amazonas, a Operação Paz ocorre em outros 11 estados do país.

*Com informações da assessoria