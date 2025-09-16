Homem é preso suspeito de abusar da filha de 11 anos no Amazonas

Notícias do Amazonas – Um homem de 36 anos foi preso preventivamente em Coari, no interior do Amazonas, acusado de estuprar a própria filha de 11 anos. A prisão ocorreu no domingo (14), realizada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Interativa de Polícia do município. Além da violência sexual, a criança contraiu uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), que pode ter sido transmitida pelo pai.

Descoberta do crime após alerta familiar

A investigação teve início quando parentes da menina perceberam mudanças em seu comportamento e decidiram levá-la a um posto de saúde. Durante o atendimento, profissionais identificaram lesões nas partes íntimas da criança.

Ela foi encaminhada ao hospital regional de Coari, onde os médicos confirmaram os sinais de abuso sexual e a presença de uma IST. Diante da gravidade da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e repassou o caso para a Polícia Civil.

Abusos teriam começado quando vítima tinha 6 anos

De acordo com o delegado responsável, os depoimentos da vítima, de testemunhas e os exames realizados apontam que os abusos começaram quando a menina tinha apenas 6 anos. O último episódio ocorreu na semana passada, quando o pai aproveitou a ausência da mãe — separada dele há cerca de quatro meses — para cometer o crime.

Prisão e acusações contra o suspeito

De acordo com o Portal G1, o homem foi localizado em sua casa, no bairro Pera 1, em Coari, e tentou resistir à prisão, mas foi contido pelos policiais. Ele foi encaminhado à delegacia e vai responder por estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça. Após a audiência de custódia, permanecerá à disposição da Justiça.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On