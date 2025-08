Homem é preso suspeito de abuso sexual contra duas crianças no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas — Um homem de 43 anos foi preso na última sexta-feira (1º) sob suspeita de abuso sexual contra duas crianças, de 7 e 10 anos, no município de Santo Antônio do Içá, a cerca de 880 quilômetros de Manaus. Conforme as investigações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o suspeito tinha proximidade com a família das vítimas, o que facilitou o acesso às crianças.

A denúncia partiu do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que acolheu as crianças e realizou a escuta especializada para apurar os relatos. “Ele se aproveitou dessa proximidade para abusar sexualmente das vítimas. Diante da gravidade dos fatos, de pronto representamos pela prisão preventiva do indivíduo”, disse o delegado Ubiratan Farias, da 53ª Delegacia Interativa de Polícia, que explicou que diante da gravidade dos fatos, foi solicitada a prisão preventiva do investigado, que foi cumprida após autorização judicial.

O suspeito que não teve a identidade revelada em decorrência do Estatuto de Proteção à Criança e o Adolescente (ECA), está à disposição da Justiça e responderá pelo crime conforme previsto na legislação. A polícia reforça a importância de que casos como esse sejam denunciados para garantir a proteção das vítimas e o combate a crimes dessa natureza. O caso segue em segredo de Justiça.