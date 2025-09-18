A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Homem é preso suspeito de queimar enteada de 6 anos com água quente em Manaus

Criança foi atendida no Hospital da Criança e liberada; caso é investigado pela Depca

Por michael

18/09/2025 às 14:01

Ver resumo
homem queima enteada com água quente

Homem é preso suspeito de queimar enteada de 6 anos com água quente em Manaus – Foto: Polícia Militar do Amazonas

Notícias do Amazonas – Um crime chocante mobilizou a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Um homem de 48 anos foi preso suspeito de queimar sua enteada, uma criança de apenas 6 anos, com água quente. A ocorrência foi registrada pela 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após denúncia recebida pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom).

PUBLICIDADE

Denúncia inicial apontava esfaqueamento

De acordo com a PM, por volta de 0h20, os policiais foram acionados com a informação de que a criança teria sido esfaqueada. No entanto, ao chegarem ao local, a mãe da vítima esclareceu que o suspeito teria jogado água fervente do interior de uma panela sobre o ombro da menina. O ato provocou uma queimadura significativa e gerou revolta entre os moradores, que chegaram a agredir o homem antes da chegada da polícia.

Atendimentos médico e policial

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o suspeito, que apresentava ferimentos decorrentes da agressão popular. Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, recebeu cuidados médicos e, após alta, foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde o caso segue sob investigação.

PUBLICIDADE

A criança, por sua vez, foi levada ao Hospital Pronto-Socorro da Criança, onde recebeu curativos na região atingida pela queimadura. Após avaliação médica, ela foi liberada e retornou para casa sob os cuidados da mãe.

PM reforça apelo por denúncias

A Polícia Militar reforçou a importância da colaboração popular no combate à violência contra crianças. Denúncias podem ser feitas pelo disque 190, e a identidade do informante é preservada. Casos como este, segundo a corporação, reforçam a necessidade de atenção comunitária e de respostas rápidas das autoridades.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Influenciador com 300 mil seguidores é preso em Brasília por extorsão de políticos

Segundo as investigações, o influenciador teria exigido R$ 100 mil de políticos para não publicar conteúdos difamatórios em suas redes sociais.

há 1 minuto

Manaus

Frente Parlamentar em Defesa de Pessoas com TEA é criada em Manaus para ampliar inclusão e direitos

Iniciativa busca fortalecer políticas públicas de inclusão, saúde, educação e acessibilidade.

há 4 minutos

Mundo

Presidente da França, Emmanuel Macron vai provar na justiça que não está casado com um homem; entenda

A ação busca contestar publicamente declarações feitas por Candace Owens.

há 19 minutos

Amazonas

Polícia Militar apreende armas caseiras, munições e drogas em Boca do Acre

Operação da 5ª CIPM resultou na apreensão de armamento e entorpecentes abandonados por suspeito durante fuga em área de mata

há 23 minutos

Brasil

CPMI do INSS convoca ministro da CGU, advogado-geral da União e diretor da PF

Oposição e governo, por acordo, aprovaram cerca de 170 requerimentos.

há 31 minutos