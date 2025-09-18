Homem é preso suspeito de queimar enteada de 6 anos com água quente em Manaus

Notícias do Amazonas – Um crime chocante mobilizou a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Um homem de 48 anos foi preso suspeito de queimar sua enteada, uma criança de apenas 6 anos, com água quente. A ocorrência foi registrada pela 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após denúncia recebida pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom).

Denúncia inicial apontava esfaqueamento

De acordo com a PM, por volta de 0h20, os policiais foram acionados com a informação de que a criança teria sido esfaqueada. No entanto, ao chegarem ao local, a mãe da vítima esclareceu que o suspeito teria jogado água fervente do interior de uma panela sobre o ombro da menina. O ato provocou uma queimadura significativa e gerou revolta entre os moradores, que chegaram a agredir o homem antes da chegada da polícia.

Atendimentos médico e policial

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o suspeito, que apresentava ferimentos decorrentes da agressão popular. Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, recebeu cuidados médicos e, após alta, foi conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde o caso segue sob investigação.

A criança, por sua vez, foi levada ao Hospital Pronto-Socorro da Criança, onde recebeu curativos na região atingida pela queimadura. Após avaliação médica, ela foi liberada e retornou para casa sob os cuidados da mãe.

PM reforça apelo por denúncias

A Polícia Militar reforçou a importância da colaboração popular no combate à violência contra crianças. Denúncias podem ser feitas pelo disque 190, e a identidade do informante é preservada. Casos como este, segundo a corporação, reforçam a necessidade de atenção comunitária e de respostas rápidas das autoridades.

