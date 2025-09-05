Homem é resgatado pela PM após ser vítima de assalto e acidente na Torquato Tapajós

Notícias do Amazonas – Um homem foi resgatado pela Polícia Militar de Manaus na noite desta quinta-feira (4), após ser vítima de um assalto dentro de um carro na Avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da Igreja Batista. A ocorrência chamou atenção pela gravidade da situação, que envolveu perseguição, colisão e feridos.

Carro colide em árvore durante assalto

De acordo com o relatório da PM, um Fiat Cronos preto, de placa TAB0H29, subiu no canteiro central da via e colidiu contra uma árvore. Logo após o impacto, um dos ocupantes do veículo saiu correndo em direção à viatura policial, gritando que estava sendo assaltado por quatro indivíduos armados.

Polícia captura suspeito armado

A guarnição agiu rapidamente e conseguiu deter um dos suspeitos, que portava um simulacro de arma de fogo. Os outros três envolvidos conseguiram fugir do local. Tanto a vítima quanto o detido apresentavam escoriações visíveis em decorrência do acidente.

Atendimento e procedimentos legais

De acordo com o Portal A Critica, o Corpo de Bombeiros foi acionado e uma Unidade de Urgência prestou os primeiros socorros. Ambos foram levados ao Hospital João Lúcio. Após o atendimento médico, o suspeito foi liberado para os procedimentos legais no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), enquanto a vítima permaneceu sob cuidados hospitalares.

