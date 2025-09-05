A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Homem é resgatado pela PM após ser vítima de assalto e acidente na Torquato Tapajós

Polícia Militar captura um dos suspeitos com simulacro de arma; vítima e detido foram levados ao Hospital João Lúcio

Por michael

05/09/2025 às 13:29

Ver resumo
assalto na Torquato Tapajós

Homem é resgatado pela PM após ser vítima de assalto e acidente na Torquato Tapajós – Foto: Polícia Militar do AM

Notícias do Amazonas – Um homem foi resgatado pela Polícia Militar de Manaus na noite desta quinta-feira (4), após ser vítima de um assalto dentro de um carro na Avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da Igreja Batista. A ocorrência chamou atenção pela gravidade da situação, que envolveu perseguição, colisão e feridos.

PUBLICIDADE

Carro colide em árvore durante assalto

De acordo com o relatório da PM, um Fiat Cronos preto, de placa TAB0H29, subiu no canteiro central da via e colidiu contra uma árvore. Logo após o impacto, um dos ocupantes do veículo saiu correndo em direção à viatura policial, gritando que estava sendo assaltado por quatro indivíduos armados.

Polícia captura suspeito armado

A guarnição agiu rapidamente e conseguiu deter um dos suspeitos, que portava um simulacro de arma de fogo. Os outros três envolvidos conseguiram fugir do local. Tanto a vítima quanto o detido apresentavam escoriações visíveis em decorrência do acidente.

PUBLICIDADE

Atendimento e procedimentos legais

De acordo com o Portal A Critica, o Corpo de Bombeiros foi acionado e uma Unidade de Urgência prestou os primeiros socorros. Ambos foram levados ao Hospital João Lúcio. Após o atendimento médico, o suspeito foi liberado para os procedimentos legais no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), enquanto a vítima permaneceu sob cuidados hospitalares.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Dia da Amazônia: maior tesouro ecológico do Brasil ainda carece de reconhecimento

Bioeconomia mostra caminhos sustentáveis para preservar a floresta e gerar desenvolvimento

há 8 minutos

Brasil

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina hoje

Entrega de documentos pode ser virtual ou presencial.

há 17 minutos

Pará

PF investiga saques de R$ 101 milhões em esquema de propina no Pará

. As apurações fazem parte da operação Expertise, que mira desvios em contratos que totalizam R$ 198 milhões e suspeita de pagamento de propina a servidores públicos.

há 18 minutos

Polícia

Enteado esfaqueia padrasto durante briga em comunidade de Itacoatiara

Segundo testemunhas, o incidente ocorreu enquanto ambos consumiam bebidas alcoólicas.

há 18 minutos

Amazonas

Comandante Dan celebra o primeiro Dia da Bandeira do Amazonas

Data cívica busca fortalecer o civismo e a valorização da história do estado

há 24 minutos