Homem engole tampa ao abrir cerveja com a boca e passa por cirurgia de emergência no Amazonas

Redação AM POST

Um homem que não teve a identidade revelada quase morreu ao se engasgar com a tampa de uma garrafa de cerveja enquanto abria a bebida com a boca para comemorar a virada de ano. A vítima foi socorrida e passou por uma cirurgia de emergência no município de Ipixuna, interior do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

O homem foi transferido para Cruzeiro do Sul, no Acre, onde foi realizada a cirurgia para a retirada da tampa. Segundo o médico Marlon Holanda, o paciente passou por alguns exames para localizar o objeto.

“Foram feitos os exames e constataram que a tampa estava impactada no esôfago e foi realizada a endoscopia terapêutica para a retirada do objeto por volta das 21h foi retirado o objeto com sucesso, sem sangramento, sem lesão no esôfago, sem perfuração, o paciente já teve alta e já deve estar indo de volta para Ipixuna (AM), tem sido bem comum esse tipo de procedimento no Hospital do Juruá, porque antes era encaminhado para Rio Branco”, afirmou.

Segundo o Hospital de Ipixuna, a cirurgia foi bem sucedida, o paciente recebeu alta e seu estado de saúde é estável, sem qualquer risco.