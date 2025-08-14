A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Homem fica gravemente ferido após explosão de cilindro de gás em Novo Airão

Explosão de cilindro de gás de refrigerante deixa vítima gravemente ferida e alerta para riscos do manuseio inadequado.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 16:48

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Um homem identificado apenas como Ronaldo ficou gravemente ferido ao tentar abrir um cilindro de gás de refrigerante, que explodiu no município de Novo Airão, a cerca de 115 km de Manaus. O acidente deixou a vítima com mãos dilaceradas e ferimentos na região abdominal, sendo socorrida em estado grave.

PUBLICIDADE

Segundo relatos e um vídeo que circula nas redes sociais, Ronaldo tentava abrir uma botija que, supostamente, não possuía gás. No momento, o cilindro explodiu, atingindo-o diretamente. O autor do vídeo fez um alerta para que ninguém tente abrir botijas por conta própria, ressaltando os riscos graves da prática.

Leia também: Incêndio devasta casa no bairro Alvorada em Manaus

PUBLICIDADE

“Olha aqui o que aconteceu com nosso amigo. Ele foi cortar a botija e aconteceu isso. Gente, não corte essa botija. Você que trabalha no ramo, tome cuidado”, afirmou a testemunha.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de Ronaldo. O caso reforça a necessidade de precaução ao manusear cilindros de gás, mesmo quando se acredita que estão vazios.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Mundo

Trump critica Brasil como “péssimo parceiro comercial” e defende Bolsonaro durante coletiva na Casa Branca

O presidente norte-americano também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “homem honesto”.

há 2 minutos

Brasil

Alexandre de Moraes pede que Zanin marque julgamento de Bolsonaro

Cabe à Primeira Turma do STF decidir sobre a responsabilidade criminal dos acusados.

há 3 minutos

Amazonas

Manaus sedia pela primeira vez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Evento reúne autoridades e especialistas para debater avanços e desafios da segurança pública, com foco na realidade amazônica.

há 16 minutos

Manaus

Câmera de segurança registra momento em que padeiro joga celular no rosto de entregador em Manaus; veja vídeo

O vídeo registra agressão física, arremesso de objetos e reação de outros funcionários.

há 38 minutos

Amazonas

Caminhão é destruído por incêndio em trecho da BR-319 em Humaitá

Motorista conseguiu escapar antes que as chamas atingissem o tanque de combustível.

há 42 minutos