Homem fica gravemente ferido após explosão de cilindro de gás em Novo Airão

Notícias do Amazonas – Um homem identificado apenas como Ronaldo ficou gravemente ferido ao tentar abrir um cilindro de gás de refrigerante, que explodiu no município de Novo Airão, a cerca de 115 km de Manaus. O acidente deixou a vítima com mãos dilaceradas e ferimentos na região abdominal, sendo socorrida em estado grave.

PUBLICIDADE

Segundo relatos e um vídeo que circula nas redes sociais, Ronaldo tentava abrir uma botija que, supostamente, não possuía gás. No momento, o cilindro explodiu, atingindo-o diretamente. O autor do vídeo fez um alerta para que ninguém tente abrir botijas por conta própria, ressaltando os riscos graves da prática.

Leia também: Incêndio devasta casa no bairro Alvorada em Manaus

PUBLICIDADE

“Olha aqui o que aconteceu com nosso amigo. Ele foi cortar a botija e aconteceu isso. Gente, não corte essa botija. Você que trabalha no ramo, tome cuidado”, afirmou a testemunha.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de Ronaldo. O caso reforça a necessidade de precaução ao manusear cilindros de gás, mesmo quando se acredita que estão vazios.