Homem morre ao perder controle da moto e colidir contra mureta na AM 070

Um homem identificado como Marcos Jorge dos Santos, 49, morreu na tarde deste sábado (17), após perder o controle da moto que dirigia e colidir contra uma mureta de segurança, no km 75 da estrada Manuel Urbano-AM 070 no município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus).

Segundo testemunhas, Santos perdeu o controle da motocicleta e com o impacto da colisão, foi arremessado e bateu com a cabeça na via.

PUBLICIDADE

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital Geral do município de Manacapuru, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao chegar na unidade.

O corpo foi removido e encaminhado ao necrotério do município.

Redação AM POST